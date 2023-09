E’ morto Giorgio Napolitano, dal PCI al Quirinale!

Le condizioni di salute di Giorgio Napolitano si erano aggravate negli ultimi giorni, e alle 19.45 di oggi è deceduto nella clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma. Aveva compiuto 98 anni il 29 giugno scorso. Fu eletto presidente della Repubblica il 15 maggio 2006 e poi ancora (prima volta nella storia del Paese) il 22 aprile 2013, a fronte dell’impasse in cui era caduto il sistema politico, ma rimase in carica meno di due anni. Era nato a Napoli. il 29 giugno 1925, dove si laureò in giurisprudenza all’Università Federico II. Nel 1945 entrò nel Partito Comunista e nel 1953 venne eletto per la prima volta in Parlamento, dove rimase a rappresentare (deputato e senatore) gli elettori comunisti, con qualche breve interruzione, fino al 1996. È stato il primo comunista a diventare ministro dell’Interno e ministro per il coordinamento della Protezione civile nel primo governo Prodi. Quindi fu eletto presidente della Camera dei deputati e poi senatore a vita, prima tra 2005 e 2006 -fino alla sua prima elezione a presidente della Repubblica- e poi dal 2015 fino a oggi, dopo la interruzione del secondo mandato al Quirinale. Napolitano è stata una figura autorevole del Partito Comunista Italiano e che lo ha visto protagonista per quasi un secolo della vita politica ed istituzionale italiana.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.