E’ morta Licia la vedova dell’anarchico Giuseppe Pinelli…

“Quella sera a Milano era caldo/Ma che caldo, che caldo faceva/“Brigadiere, apra un po’ la finestra/Una spinta e Pinelli va giù”/“Commissario, gliel’ho già detto/Le ripeto che sono innocente/Anarchia non vuol dire bombe/Ma uguaglianza nella libertà“.” Sono le parole con cui inizia la “ballata” dedicata all’episodio consumato nella questura di Milano, quando arrestato ed accusato ingiustamente di essere uno degli attentatori della strage alla Banca dell’Agricoltura (12 dicembre 1969), l’anarchico Giuseppe Pinelli morì volando giù dalla finestra del terzo piano. Ed è da quella drammatica notte (tra il 15 e il 16 dicembre) che la moglie, Licia Rognini, non ha mai smesso di battersi per far emergere la verità e fare giustizia sulla morte di suo marito (senza riuscirci mai veramente)…..sino ad oggi, quando si è spenta all’età di 96 anni (era nata nel 1928 a Senigallia) lascia le due figlie Silvia e Claudia. Licia Pinelli (come ricordata dai più) era stata nominata nel 2015 commendatore al Merito della Repubblica dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che nel 2009, in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, la invitò al Quirinale con Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi (inizialmente indicato come il responsabile della morte di Pinelli e per questo poi ucciso in un attentato). Ha combattuto una lunga battaglia giudiziaria per cercare di arrivare alla verità sulla morte del marito considerata come la “18/a vittima innocente” della bomba di Piazza Fontana, come si legge sulla targa che il Comune di Milano ha posato nel 50° anniversario della strage. La vicenda è stata oggetto di opere teatrali (Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo) e diverse pubblicazioni tra cui quella (scritta con lo storico fondatore di Radio Popolare Piero Scaramucci) dalla stessa Licia Pinelli dal titolo “Una storia quasi soltanto mia“. Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi, interrogata dall’ANSA ha dettp “Ho un ricordo tenerissimo di quell’abbraccio al Quirinale tra me e Licia Pinelli, quando lei mi disse: “Peccato non averlo fatto prima“‘. Aggiungendo “Eravamo due donne legate dallo stesso dolore e siamo state capaci di cogliere l’importanza di un incontro pacificatore. La ricordo con affetto, lo stesso che ho provato nei nostri successivi incontri, e porgo alle sue figlie Silvia e Claudia le mie più sentite e affettuose condoglianze”. Tanto dolore causata da quello che fu il solo il primo episodio della strategia del terrore teso a destabilizzare un quadro in cui montava la protesta di studenti e operai che potevano mettere in discussione il potere costituito. Quello che negli anarchici, allora ed ancora oggi, trovava e trova il capro espiatorio di comodo a fronte di trame tessute e messe in atto scientificamente nei palazzi del potere. Ma la memoria è purtroppo corta. E questo non promette nulla di buono. Oggi come allora.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.