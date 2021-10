“Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea elettiva della Cna Territoriale Matera nel corso della quale Matteo Buono, ingegnere di Miglionico impegnato nell’attività edile di famiglia, è stato eletto presidente.

Succede a Leo Montemurro eletto Presidente onorario unanimemente da tutti i delegati al congresso elettivo intervenuti.”

E’ quanto reso noto dall’associazione datoriale con un comunicato in cui si specifica che:

“All’assemblea, oltre ai delegati espressione dei Pensionati Cna, dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di interesse che hanno partecipato con il proprio voto alla individuazione dei nuovi Organismi Dirigenti, hanno partecipato anche il Presidente della Cna Territoriale Potenza Renato Zaccagnino unitamente al componente della presidenza Donato Cicciopastore. Presente anche il Presidente onorario della Cna Basilicata Giovanni Coretti.

Era presente anche una rappresentanza delle imprese associate.

Di seguito la composizione della Presidenza e della Direzione per il prossimo quadriennio 2021/2025.

Presidenza: Presidente Matteo Buono, presidente vicario Bruno Paolicelli, Chiara Ida Giannatelli, Maria Chita, Piero Colapietro, Piero L’Annunziata e Marcello Santantonio.

Componenti della Direzione:

Pasquale Santospirito, Margherita Albanese, Pietro L’Annunziata, Bruno Paolicelli, Pietro Lo Franco, Piero Colapietro, Donato Cirella, Donato Zaccaro, Giuseppe Chico, Maria Chita, Giuseppe Ranù, Donato Coppola, Mauro Scala, Angelo Buono, Cosimo Martemucci, Isabella D’Alessandro, Antonio Andrisani, Marcello Santantonio, Roberto Luongo, Michele D’Ercole, Francesco Porcari, Giovanni Di Simine, Anna Fontana, Giovanni Damasco, Francesco Lopedota, Mimmo Balsano, Cataldo Di Simine, Gabriella Vinci, Matteo Buono, Chiara Ida Giannatelli, Bruna Francione, Agostino Guida, Giacinto Mingione.

Nel corso dei lavori diversi sono stati i delegati intervenuti.

Antonio Andrisani, Presidente del raggruppamento Cna Cinema Audiovisivo, che ha assicurato ai presenti il proprio massimo impegno per far crescere il raggruppamento di cui è Presidente e la Cna nel suo complesso.

Isabella D’Alessandro, Presidente di Cna professioni, che ha esaltato il valore del fare rete insieme. Franco Lopedota Presidente del Mestiere delle pulitintolavanderie che si è soffermato sul valore di fare le cose insieme essendo tutti parte di una squadra, una bella squadra aggiunge.

Donato Cirella, Presidente di Federmoda, che ha lamentato l’assoluta mancanza di manodopera occorrente alle imprese che oggi vivono il paradosso di avere commesse ma di non poterle evadere nei tempi stabiliti a causa della assoluta assenza sul mercato del lavoro dei profili professionali richiesti, una soluzione al riguardo potrebbe essere la Scuola delle Arti e dei Mestieri cui Cna sta da tempo lavorando.

Cataldo Di Simine, componente del Direttivo dei pensionati Cna, che ha evidenziato come sia di vitale necessità per garantire un futuro alle imprese rilanciare l’apprendistato messo in secondo piano da una serie di leggi nazionali e regionali che ne hanno mortificato la funzione fondamentale, quella della trasmissione dei sapere e della conoscenza tra imprenditore ed apprendista.

Donato Coppola, presidente di Cna Produzione, che ha dichiarato la propria felicità di essere parte di questo gruppo, c’è la necessità di stare vicini, di stare insieme, di giocare come fossimo una squadra solo così possiamo superare i gap territoriali ignorati dalla politica.

Maria Chita, Presidente del raggruppamento di interesse Cna Impresa Donna, che ha evidenziato come far parte di organismi associativi sia occasione unica di crescita umana e professionale.

Pietro Lofranco, infine, che ha ringraziato Matteo Buono per aver voluto raccogliere il testimone da Leo Montemurro cui va il ringraziamento della Cna tutta per essersi assunto la responsabilità di guidare l’Associazione in un momento di particolare difficoltà che avrebbero potuto causarne anche un declino in poco tempo, invece grazie alla sua determinazione oggi siamo più forti e presenti di prima nel panorama socio economico provinciale. “