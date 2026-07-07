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Cronaca

E’ materano uno dei due 007 arrestati a Roma per spionaggio in favore della Russia

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Oltre a Gavino Raoul Piras, 59enne sardo ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dell’Arma, ad essere stato arrestato a Roma per l’accusa di spionaggio a favore della Russia c’è Vincenzo Di Pasquale, 59enne originario di Matera, anche lui un ex dell’Aisi ed in pensione. Gli altri indagati sono Davide Piantanida, foggiano di 46 anni, Gianluca Nardella, foggiano di 47 anni, Giuseppe Tempesta, barese di 55 anni, Sergio Romeo, messinese di 57 anni, Antonio Guerra, barese di 69 anni.  Il sistema messo in piedi era stato scoperto poco più di un anno fa, dopo la segnalazione dell’Aisi, con un’operazione di controspionaggio da parte dell’intelligence italiana, che si è poi avvalsa delle indagini del Ros dei carabinieri per individuare i due ex dipendenti degli stessi servizi segreti interni ora agli arresti domiciliari.

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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