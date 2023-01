E’ Massimo Cristallo il nuovo segretario provinciale della FP Cgil Matera

“Il giorno 11 ottobre 2023 si è svolto a Matera, presso l’Hotel del Campo, il XII Congresso della Fp Cgil di Matera, alla presenza del Segretario Generale della Cgil di Matera, Eustachio Nicoletti e del Segretario Nazionale della Fp Cgil, Florindo Oliverio. Il Congresso ha eletto il nuovo Segretario Generale della Fp Cgil di Matera, Massimo Cristallo.” E’ quanto si legge in una nota della sigla sindacale che così prosegue: “I lavori congressuali sono stati aperti dalla relazione della Segretaria Generale uscente, Giulia Adduce, che ha evidenziato che il congresso si svolge in un momento caratterizzato da un’enorme complessità: probabilmente la crisi più drammatica dal dopoguerra ad oggi. Negli ultimi anni si erano già consolidati una serie di fenomeni pericolosi per la tenuta sociale economica e politica, ma il 2022 ha portato ulteriori eventi inediti e preoccupanti. È stata ribadita con forza e convinzione la contrarietà a tutte le guerre, in osservanza anche di quello che è scritto nell’art. 11 della nostra Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. La responsabilità di questa guerra è della Russia che ha deciso di invadere l’Ucraina. L’Europa deve adoperarsi per fermare il conflitto armato in Ucraina e conquistare il negoziato.”

Nella relazione della Segretaria uscente sono stati anche illustrati i contenuti del documento congressuale della Cgil “Il Lavoro crea il Futuro” che individua 5 azioni prioritarie, proponendo che diventino vertenze diffuse: 1) aumentare i salari e riformare il fisco; 2) stop alla precarietà e riduzione degli orari di lavoro; 3) il filo della legalità e la sicurezza sul lavoro; 4) nuovo stato sociale; 5) politiche di sviluppo e nuovo intervento pubblico.

E’ stato sottolineato che le misure contenute nella legge di bilancio non sono tali da dare risposte adeguate all’aumento dell’inflazione e all’impoverimento di salari e redditi e che sono molto distanti dalle proposte della Cgil su previdenza, fisco, precarietà, rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e del sistema di Istruzione pubblica, a partire dalle assunzioni di personale. L’attuale maggioranza di governo lascia presagire che la direzione non sarà quella del rafforzamento del servizio pubblico e del lavoro pubblico, come dimostrato dalle previsioni della legge di bilancio. A livello regionale si vive una situazione di accentramento di potere che rasenta la gestione autoritaria e, contemporaneamente, l’immobilismo più totale della politica regionale in tutti i settori.” La Segretaria generale uscente, Giulia Adduce, ha ricordato che, “durante il suo mandato, la FP Cgil Matera ha costruito moltissime azioni e mobilitazioni sulla sanità e sui temi più generali della riduzione dei servizi pubblici, collegata alla diminuzione del personale nelle amministrazioni pubbliche.”

I lavori del Congresso sono stati caratterizzati da una grande partecipazione delle delegate e dei delegati, con numerosi interventi che hanno arricchito il dibattito. Si è quindi proceduto all’elezione degli organismi statutari: l’assemblea generale, il comitato direttivo e il collegio dei sindaci revisori.

Oltre ad eleggere Massimo Cristallo nuovo Segretario generale, stati eletti componenti della Segreteria Anna Giammetta e Carmelo Cotrufo.

Nell’intervento di ringraziamento per l’elezione il nuovo Segretario generale ha tracciato le direttrici fondamentali sulle quali si svilupperà l’azione politico-sindacale della Fp Cgil di Matera nei prossimi 4 anni.”