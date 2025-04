E’ lunedì 14 aprile e Matera attende, per oggi, il ritorno dell’acqua

Sostituito il tronco della condotta idrica aerea in contrada Trasano, si è lavorato ininterrottamente anche la notte scorsa di domenica 13, si attende che Acquedotto Lucano esegua le fasi successive di riempimento, valutazione portata, con relativa ”pulizia” della condotte prima di procedere alla erogazione dell’acqua nelle abitazioni e nelle attività produttive di Matera. Sicurezza prima di tutto, visto che i serbatoi sono stati svuotati, e che il ritorno dei flussi deve avvenire con tutte le garanzie. Nel pomeriggio? A quanto pare. Rubinetti alla prova… Dopo che, opportunamente, sono state chiuse scuole e uffici per la giornata di oggi. Nel frattempo la rete di autobotti continua a funzionare nei diversi punti dislocati in città. L’episodio, che ha provocato disagi, ha riportato l’attenzione sulla manutenzione della rete aldilà delle cause accidentali che nel caso della condotta di contrada Trasano è stata procurata dal cedimento delle giunture… Così aldilà del pronto intervento di Acquedotto Lucano, puntuale ed efficace, occorre che si investa in monitoraggio e programmazione, aldilà di progetti alternativi ipotizzati che richiedono coperture finanziarie al momento inesistenti. E su questo, come accaduto in altre zone della Basilicata, attendiamo risposte da Acquedotto Lucano, Regione e dal Governo visto che la gestione degli invasi e sistemi adduttori è nelle mani di Acqua sud spa. E questo non va dimenticato… Anche cittadini e attività produttive, soprattutto,ed è il caso della filiera turistica, dovrebbero fare qualcosa in più per far fronte a emergenze, che possono ripetersi. Scorte, taniche e serbatoi di riserva potrebbero contribuire ad attenuare i disagi.