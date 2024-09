E’ lucana la zucca da record, quasi 5 quintali!

La notizia viaggia sui social e quella maxizucca, di quasi cinque quintali, sarà l’attrazione della Festa al ‘villaggio della zucca’ nel comprensorio di Taranto. Il fortunato proprietario di quella cucurbitacea è il signor Vito Marino da Alianello ( Matera) che l’ha tirata sù, giorno dopo giorno. Congratulazioni. E, ne siamo certi, sarà l’attrazione dell’evento in terra jonica con le immancabili foto ricordo e le richieste per la notte di Halloween. Naturalmente non dimentichiamo i piatti di zucca e il turismo verso Alianello, nel parco dei Calanchi, dove Aliano è tra le candidata al titolo di capitale italiana della cultura.

dalla pagina fb