E’ Loredana Paolicelli la direttrice del Conservatorio Statale di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera

Sarà la professoressa Loredana Paolicelli a guidare il Conservatorio Statale di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera nel prossimo triennio accademico 2026-2029, raccogliendo il testimone da Carmine Antonio Catenazzo. Lo si apprende da una nota in cui si legge che “L’elezione segna l’avvio di una nuova fase per una delle più importanti istituzioni culturali della Basilicata, chiamata oggi a confrontarsi con le sfide dell’alta formazione musicale, della ricerca e dell’internazionalizzazione. Docente di Musica da Camera, componente del Consiglio Accademico e figura di riferimento nella progettazione culturale e musicale del territorio, Paolicelli ha maturato negli ultimi anni una significativa esperienza alla guida dell’Ufficio Erasmus del Conservatorio, contribuendo in maniera determinante alla crescita delle relazioni internazionali dell’Istituto e all’ampliamento delle opportunità di mobilità per studenti, docenti e personale amministrativo. Un percorso che ha rafforzato la presenza del Conservatorio materano nelle reti europee dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e che oggi rappresenta uno dei punti qualificanti della visione proposta dalla nuova direttrice.” «Grazie a tutti coloro che mi hanno dato fiducia. Sono profondamente onorata – ha dichiarato Loredana Paolicelli subito dopo lo spoglio del voto – e darò il massimo di me per i prossimi anni a venire, portando sempre l’istituzione al centro del dibattito culturale della città di Matera. Traghetterò questo istituto di alta formazione artistica musicale al ruolo che merita. Il benessere degli studenti, dei docenti e del personale ATA saranno la priorità assoluta affinché si ristabilisca il senso di comunità e di appartenenza del Conservatorio Duni di Matera”. «A nome del Consiglio di Amministrazione rivolgo alla professoressa Loredana Paolicelli le più vive congratulazioni per l’elezione a Direttrice del Conservatorio – dichiara il Presidente Michele Niglio –. Si tratta di una professionista di grande competenza, che conosce profondamente la nostra istituzione e ne ha accompagnato negli anni i principali percorsi di crescita. Sono certo che saprà guidare il Conservatorio con equilibrio, visione e spirito di servizio, valorizzando il patrimonio umano e culturale della nostra comunità accademica. Al tempo stesso desidero esprimere un sincero ringraziamento al Direttore uscente Carmine Antonio Catenazzo per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti durante il suo mandato. Al nuovo Direttore assicuro sin d’ora la piena collaborazione del Consiglio di Amministrazione, nella convinzione che il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” possa continuare a crescere come punto di riferimento per l’alta formazione musicale, per la produzione artistica e per lo sviluppo culturale del territorio». Nel programma che ha accompagnato la candidatura di Loredana Paolicelli, significativamente intitolato Visioni e Attuazioni, emerge una concezione del Conservatorio come organismo culturale aperto, dinamico e fortemente connesso al territorio e all’Europa. Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento della governance partecipata, il miglioramento degli spazi destinati alla didattica e alla produzione artistica, l’ampliamento dell’offerta formativa con nuovi corsi accademici, master e dottorati, oltre a una più incisiva strategia di comunicazione e innovazione digitale. Grande attenzione viene inoltre riservata alla produzione artistica, con la prospettiva di consolidare orchestre, ensemble e gruppi stabili, promuovere festival tematici dei dipartimenti e sviluppare nuove collaborazioni con scuole, università, fondazioni, enti culturali e realtà del terzo settore. Tra gli aspetti più caratterizzanti della proposta programmatica vi è la volontà di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale del Conservatorio, facendo di Matera un luogo di incontro tra culture, linguaggi e tradizioni musicali. L’obiettivo è attrarre studenti, docenti e progettualità dall’estero, incrementando masterclass, programmi Erasmus, residenze artistiche e percorsi di scambio con istituzioni europee. Nel programma trova spazio anche una forte attenzione alla ricerca, alla valorizzazione del patrimonio musicale e delle tradizioni del territorio, alla promozione dell’etnomusicologia e della musica antica, nonché alla costruzione di nuove sinergie con il mondo della scuola e dell’università. L’elezione di Loredana Paolicelli apre dunque una stagione che punta a coniugare innovazione e identità, dimensione internazionale e radicamento territoriale, nella prospettiva di consolidare il ruolo del Conservatorio “E.R. Duni” come uno dei principali poli culturali e formativi del Mezzogiorno.”

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