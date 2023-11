E’ l’oncolo lucano Giannicola Genovese il nuovo direttore scientifico del Crob di Rionero

L’oncologo potentino, attualmente al MD Anderson Cancer center di Houston, nel Texas, è stato nominato dal ministero della Salute quale nuovo direttore scientifico del Crob di Rionero in Vulture. Sua la guida del team che ha portato alla scoperta di un nuovo meccanismo molecolare alla base del processo di progressione del carcinoma del rene. “La nomina di Giannicola Genovese, ricercatore di fama internazionale, a direttore scientifico del Crob di Rionero in Vulture è una ottima notizia per l’Istituto”, ha commentato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale del ministro della Salute Schillaci. “Lucano di origine, il dott. Genovese, ha al suo attivo ricerche importanti nel campo dei tumori. Con la sua autorevole guida, il Crob continuerà a fornire servizi sempre più evoluti per la prevenzione delle malattie tumorali e per l’assistenza dei pazienti oncologici”. Soddisfazione condivisa dall’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli che ha detto: “Una nomina di qualità. Contribuirà ad elevare le professionalità della struttura e le prestazioni sanitarie del Crob, che già ora è attrattivo per tanti pazienti di fuori regione e lo sarà anche di più grazie anche al prossimo consistente potenziamento della dotazione tecnologica”. A breve, secondo quanto annunciato da Bardi, sarà reso noto anche il nome del Direttore generale.

