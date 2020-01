La domanda a ben vedere puo’ essere fatta, senz’altro, anche per altri quartieri di Matera dove – come è prassi consolidata- si realizzano prima le priorità a ridosso delle scuole e poi il resto. Ma da settembre 2019 a oggi non è accaduto nulla. E attraversamenti come quello di via Marconi, davanti al mercato del rione Piccianello sono oggetto di brusche frenate e di rischi di investimento, sopratutto di gente anziana che passa da una parte all’altra. Se poi c’è il sole alto e allora i rischi di investimento aumentano. La lacuna va colmata visto che siamo a ridosso dell’accorsato incrocio di via San Vito che è stato riqualificato nella scorsa estate. Ma le strisce davanti al mercato sono rimaste fuori, perchè legate ad altro appalto, come pure più a monte a ridosso della Chiesa o in via San Pardo. Il bilancio del resto è stato approvato e gli interventi possono essere programmati e realizzati. Ma evitiamo che le strisce vengano realizzate di giorno…altrimenti con il passaggio continuo di veicoli dureranno poco, come accaduto in altre zone della città.