E le giostre del 2 Luglio? Divertimento a contrada Granulari

La domanda, riportata nel titolo, ce l’hanno posta in tanti in concomitanza con la recinzione di piazza della Visitazione, per la prima parte di cantiere del progetto di parco intergenerazionale che dovrà essere pronto in 14 mesi o gìù di lì. Richiesta legittima visto che le giostre, per grandi e piccini, sono una delle attrattive di contorno con i mercatini della festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna. Domanda che abbiamo girato all’assessore alla mobilità urbana, Michelangelo Ferrara, che in passato si è ripiegato in più occasioni con altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale sulla questione, trovando la ”quadra” perchè gli spettacoli viaggianti trovassero sistemazione e nel rispetto delle norme di sicurezza.



” Il cantiere di piazza della Visitazione era atteso e darà nuove funzioni a quello spazio di città tra centro storico e direzione- dice Ferrara. E questa situazione impone scelte alternative per ospitare le giostre. Contrada Granulari nella zona nord di Matera offre gli spazi giusti per le attrazioni”. Ma lì si svolge anche il mercato del sabato. ” L’area potrà ospitare anche il mercato – aggiunge Ferrara- e con una sistemazione adeguata, visto che ci sono viali e piazzali”. Quella, al momento, è l’area dalle dimensioni giuste per ospitare le giostre e quanto ad esse collegate. Per raggiungerla lo si può fare in auto, moto, bus o a piedi, per chi lo vorrà. Da piazza Matteotti o da via Aldo Moro sono in linea d’aria 4-5 chilometri. Alternative non ce ne sono. Qualcuno continua a parlare, ma a vuoto, dell’area dell’ex pastifico Padula -Barilla.



Ma , ricordiamo agli smemorati o a chi fa finta di non capire, che si tratta di spazi privati, messi all’incanto -per la quarta volta- dal Tribunale di Matera e con una base d’asta di partenza di 7.000.000,00 euro e una offerta minima di partecipazione fissata a 5.250.000,00. L’asta è fissata per martedì 7 febbraio 2023 alle ore 16,30 – presso il Tribunale di Matera (Giudice Francesca Berloco, professionista delegato Vincenzo Marranzini) – per la vendita di questa importante area sita in via Cererie 64 a Matera, che comprende silos, palazzina uffici, cabina elettrica di trasformazione, diverse aree di sedime. Certo se il Comune avesse volontà e risorse da mettere sul bancone…come riporta un antico detto materano- e allora si potrebbe anche pensare di tenere lì gli spettacoli viaggianti, in attesa di una sistema definitiva dell’area. Ma siamo fermi alla recinzione di piazza della Visitazione che dovrebbe dare il ”La” anche a quello delle Fal rimasto tale dall’anno di Matera capitale europea della cultura e dal ” G20” . E’ la volta buona che parta il treno di due cantieri? Chissà