E le bici elettriche ad Agna? Per il Comitato si pedala a vuoto

Ricordiamo la richiesta fatta in passato dai residenti del Comitato di quartiere del rione Agna, in concomitanza con altri cittadini che avevano fatto analoga richiesta per l’ospedale Madonna delle Grazie, per avere in zona un’area per l’arrivo delle bici elettriche nell’ambito del progetto di integrazione con la tratta urbana delle Ferrovie Appulo Lucane. Ma, al momento, non se ne è fatto nulla, e la nota del presidente del sodalizio Giovanni Trentadue non ha avuto ancora riscontro. Del resto l’allargamento del servizio necessita di approvazione e copertura finanziaria che tocca alla Regione Basilicata e, comunque, da concordare con Fal e Comune. Avverrà con l’approssimarsi della prossima stagione turistica o se ne riparlerà con il prolugamento della linea urbana delle Fal fino a contrada San Francesco, come prevede un progetto (tutto da finanziare) ipotizzato 30 anni fa. Nel frattempo ad Agna Le Piane e dintorni si pedala a vuoto…



IL COMUNICATO STAMPA

Comincia il 2026 ma la pedalata si fa sempre più pesante. Da Agna e Agna Le Piane si continua a non potersi muovere in maniera alternativa: no bike, no sharing.

Del progetto sulla mobilità alternativa a Matera mediante il bike sharing si attendono ancora i nuovi sviluppi e in particolare gli sviluppi anche per gli altri quartieri periferici come Agna e Agna Le Piane (che dovevano essere un pilastro della connettività intermodale e della mobilità alternativa) non ancora interessati dal progetto.

Dopo la grancassa suonata anche alla presenza dello scrivente Comitato nella presentazione di giugno 2025 a Palazzo Malvezzi, alla presenza dei referenti politici locali e regionali (Sindaco, assessore Pepe, dirigenti e amministratori FAL, APT etc…) siamo rimasti a “piedi”.

I maligni penserebbero che quelli fossero mesi di piena spinta elettorale e di grandi promesse da fare…ma noi del Comitato vogliamo credere ancora (ingenuamente?) che quelli fossero non proclami ma impegni.

A tutt’oggi non si leggono atti che diano visibilità concreta alla proroga del lodevole progetto avanzato dalla Vaimoo srl (si badi società decisamente nostrana, costola della pluriennale storia della Ferrosud) né si leggono atti chiari dell’Amministrazione che renda fattibile l’installazione dei punti di sharing nelle altre zone della città (ogni stallo di bici a Matera era stato sottoposto a “tassazione”, contrariamente a quanto accaduto nel capoluogo di regione lucano).

Insomma, come arcinoto, in Regione Basilicata ci si è affrettati a ripristinare forme di vitalizi nottetempo alla vigilia di Capodanno, ma non si è trovato il modo e il tempo, ad esempio, per completare i progetti di mobilità integrata.

E intanto assistiamo a inutili allocazioni di mezzi, bici Vaimoo, in alcune aree della città spesso inutilizzate o sovrabbondanti, mentre in altre parti come nel nostro quartiere non se ne vede neanche l’ombra.

Dunque, in attesa che anche il Comune di Matera prenda una posizione Ufficiale in vista dell’importante avvio in città dell’evento della capitale del Mediterraneo 2026, anche il Comitato di quartiere di Agna -Agna Le Piane nel suo piccolo e per quando di interesse per la propria comunità e per gli operatori del settore turistico che ivi risiedono, rinnova l’invito e l’auspicio ad un mantenimento e a un miglioramento del progetto di bike sharing non solo nel 2026.