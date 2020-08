Si è conclusa mercoledì 5 agosto 2020 nella centrale Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, l’ultratrentennale edizione del concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina, la 15ª organizzata dall’associazione Unik Management, sotto la direzione artistica del patron Mario Ludovico, il responsabile marketing di Corrado Massimeo, il patrocinio del Comune di Castellaneta, in collaborazione con l’agenzia di moda e spettacolo Jonica Eventi; anche questa edizione di Miss Castellaneta Marina era abbinata al concorso nazionale di bellezza Venere d’Italia, cui accedono le prime quattro classificate.

La serata, realizzata con tutte le misure di sicurezza prevista dal recente protocollo anti covid-19 con il previsto distanziamento, ha registrato anche quest’anno un notevole successo.

A spuntarla, su 14 concorrenti provenienti da Puglia e Basilicata, è stata Silvia Miccolis, 20 anni di Taranto, alta 1,70 con occhi e capelli scuri, studentessa universitaria che vuole arrivare all’insegnamento; Silvia, già esperta di concorsi di moda, si distingue per il portamento che, insieme alla sua bellezza mediterranea, le hanno consentito di raggiungere ottimi livelli anche in concorsi di spicco come Miss Italia e Venere d’Italia 2019.

Secondo posto e fascia di Miss Simpatia per Corinne De Mitri, 17 anni di San Pietro Vernotico (Brindisi), alta 1,78, occhi e capelli castani, studentessa al liceo delle scienze umane e la volontà di diventare un medico oncologo.

Terza classificata con la fascia di Miss Eleganza, la tarantina Roberta Mancone, 18 anni, alta 1,75, occhi e capelli castani, appassionata di moda e fashion.

Al quarto posto con la fascia di Miss Portamento, Francesca Breccia di Manduria. 18 anni, altezza 1,80 con occhi e capelli chiari, studentessa, e la ferma volontà di imporsi nel campo della moda.

Fascia speciale dell’associazione Apulia Musica ed Eventi di Taranto per Stefania Pizzoleo, 18 anni, con tratti somatici particolarissimi, dovuti a madre brasiliana, alta 1,65, studentessa al Vittorino Da Feltre di Taranto.

Le vincitrici accedono di diritto alle finali del concorso nazionale Venere d’Italia, previste a Roma tra il 10 e il 13 settembre prossimo.

Le miss hanno sfilato in casual, in haute couture con abiti di Gabriella Pulpito di Taranto, e uscita in costume finale.

Ospiti gli allievi della scuola di ballo Dance With Me diretti da Annalisa Potenza e i cantanti Monica De Serio con l’inedita “Sud”, Daniel Clisini in “My way” di Frank Sinatra, Antonella Sgobio con l‘inedita “Outsider”, Ranya in “Dance monkey” di Tones and I, Davide Marino in “Gigante” di Piero Pelù, e la miss in carica, Elisa Termite, che per l’occasione ha presentato il suo nuovo singolo “Trasparente”.

La serata si è aperta con un bellissimo pensiero in musica per omaggiare la vita, curato da Giuseppe Stigliano, Giulia Ciminelli e Lina Giasi: sul palco bambine e bambini di ogni età a colorare con la loro presenza questa edizione, la prima post covid-19.

L’Amministrazione Comunale di Castellaneta con il sindaco Giovanni Gugliotti e gli assessori Alfredo Cellamare e Giuseppe Angelillo hanno omaggiato il patron Mario Ludovico con una targa ricordo per l’ottimo operato fatto in questi anni; premiato anche il modello Giovanni Vitti.

In giuria il sindaco, i due assessori, il neopresidente della Pro Logo Mattia Lotti, Cosimo Taurino di Apulia Musica ed Eventi, il modello Vittorio Casale, la danzatrice Milena Di Nardo, il medico Gabriele Ciccarone, Giuseppe Cantore di ViviCastellaneta e Giulia Ciminelli.

Apprezzatissima la conduzione di Giuseppe Stigliano; le coreografie sono state del maestro Angelo Mastrangelo.