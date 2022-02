Targhe e intitolazioni, lo ripeteremo fino alla noia, lasciano il tempo che trovano . Durano lo spazio di un discorso, di una foto o di un post che finisce nell’oblio dei social. Servono le opere che animano il territorio e danno la continuità di memoria,saperi di concittadini che hanno dato tanto a Matera e che in vita, e ne siamo stati testimoni, avrebbero voluto e da tempo contribuire a formare giovani professionalità in questo o quel settore, come accade per l’artigianato e l’arte in genere. E’ quanto avrebbe voluto il maestro ” Mest Michelìn” Michelangelo Pentasuglia, scomparso un mese fa, che ci ha lasciato una eredità importante per il passato e il futuro della festa del 2 luglio, per la ”manifattura” del carro trionfale. A parlarcene l’amico e collega Ottavio Gurrado nel libro ” Michelangelo Pentasuglia. Una vita tra colori e cartapesta” (edito da Graficom) che sarà presentato sabato 5 febbraio a Palazzo Lanfranchi, nel XIV capitolo ” La delusione per la scuola della cartapesta”. E il maestro, facendo riferimento alla scarsa sensibilità e alla occasioni mancata, commentava ” Vista la nostra tradizione sarebbe stata una cosa quantomai opportuna, rafforzare dal fatto che, da poco è operativa la scuola di restauro. Ho fatto dei sacrifici personali per cercare di dimostrare l’importanza di quanto, da anni, andavo predicando e richiedendo”. E pare che qualcosa si stia muovendo tra Amministrazione comunale e soggetti interessati all’avvio del progetto. Naturalmente occorre partire con il piede giusto sul piano documentale, procedurale e gestionale sopratutto, perchè la scuola da dedicare a ” Michelangelo Pentasuglia” (oltre al laboratorio) possa decollare e con essa il completamento della struttura, previsto nel piano delle opere pubbliche. Il 2022, un anno che ha ben tre numeri ‘2’ come osserviamo da tempo, potrebbe essere la volta buona. Ma attendiamo i fatti, come sempre.



E per ora i fatti sono la storia di Michelangelo Pentasuglia, raccontata con dovizia di particolari da Ottavio Gurrado, che ci accompagna per mano nel descriverne la vita : da giovane poco attratto dalla scuola all’entusiasmo per andare a bottega dal padre per realizzare nel 1947 il primo carro di una brillante carriera. Ma non furono tutte rose e fiori, come abbiamo accennato in altri servizi.La Matera della guerra e dell’armistizio con gli alleati un po’ ovunque vedono il giovane Michelangelo arrangiarsi con altri coetanei per portare il pane a casa… E poi l’esperienza del servizio militare di leva, in Sicilia, in Africa, che avrebbe voluto evitare mettendosi a dieta drastica, a Torino da uno zio dove imparò la tecnica della doratura, l’incontro con Carmela ( la futura moglie) all’insegna della tenerezza, gli incarichi e la stima per una professionalità consolidatasi nel tempo con gli insegnamenti del padre Francesco ” Mest Ciccill” che abbiamo conosciuto e apprezzato nella fattura dei carri trionfali e di artistici presepi.



Soddisfazioni tante, sopratutto dalla gente che gli ha voluto e continua a volergli bene , che sapeva riconoscere tecnica e colori del maestro con un commento lapidario – come scrive Ottavio nella introduzione ” S’ vad ca, cuss onn, ‘u quorr l’ho fott Pentasssiggj!”. E non mancano le curiosità come l’essere stato un discendente del garibaldino Giambattista Pentasuglia, uno dei Mille di Giuseppe Garibaldi,la passione per la telegrafia, la radio e il mondo dei radioamatori (Michelangelo era conosciuto con la sigla 17HPU) tanto da diventare anche presidente nazionale di una associazione di settore. Riuscì anche ad abbracciare una zia suora di clausura, grazie allo stratagemma di una ingombrante candela. Storie di altri tempi, come quelle vissute a preparare calchi, stucchi, colori nei capannoni del rione Piccianello, al ”freddo e al gelo” fino ad avere le mani sanguinanti a causa dei geloni, i rapporti con falegnami, parenti, vescovi, presidenti dei comitati festa patronali ( a cominciare da Vincenzo ‘ V’cinz U’ Pip” Pizzilli) gli incontri con le scuole e con gli allievi andati a bottega e due soddisfazioni ( Raffaele Pentasuglia ed Eustachio Santochirico) che hanno continuato per la strada maestra. Soddisfazioni, sacrifici ma anche dolore (è il termine giusto) con la scomparsa prematura della figlia Anna e l’incendio doloso del carro trionfale del 1996. Il libro offre altri spunti sulla storia della Festa e nei commenti e ricordi di quanti, tra i tanti hanno frequentato il Maestro. Angelo Palumbo, Gabriele Scarcia, Leonardo Montemurro o hanno dedicato versi al ‘Carro parlante” come ha fatto Carmelo Gaudiano. Per tutti l’impegno a ritrovarsi ‘quando sarà’ al rione Piccìanello, nella piazza del carro trionfale, per la inaugurazione della Scuola di cartapesta. E per Michelangelo Pentasuglia sarà un’altra soddisfazione…