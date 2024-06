E’ la Madonna della Bruna…Quando eliminate quella ”barriera” in via Parini?

Carta, penna e santa pazienza. Marzio ” Marziolino” Muscatiello insiste con tutti gli Enti locali ”in oggetto”, come si suol scrivere, affinchè vengano rimossi i pericoli ”costanti ” e ”irrisolti” delle barriere architettoniche che, nel suo caso, gli hanno procurato non pochi danni. E per lui, costretto a muoversi su una sedia a rotelle, finire in quella mattonella ”maledetta” di via Parini, al rione Spine Bianche, a Matera, è più di una sciagura. Il pericolo, come evidenzia la nota, è ancora lì. Non si è mosso nulla. Da qui l’ennesimo, e cortese invito, a intervenire su quel marciapiede e a procedere all’indennizzo. Siamo a pochi giorni dalla festa della Bruna, Patrona di Matera,e chissà che non faccia il miracolo… nei giorni successivi, naturalmente.



LA LETTERA DI MARZIOLINO

Gentile Dott. Giovanni Battista Salomone

Gentile Presidente Bardi Vito Regione Basilicata

Gentile Dott.ssa Tommaselli Dirigente uff. Economato del Comune di Matera

Gentile Dott.ssa Di Chio Annalisa Uff. Economato del Comune di Matera

Gentilissima Dott.ssa Favilli Prefetto di Matera

Maresciallo Carabinieri ANNARELLI – Matera

CHIARIMENTI SU VIALE PARINI E SUL FATTO CHE IL DISABILE DA OLTRE 10 ANNI PASSA IN VIALE PARINI E

SAPENDO DELLA MATTONELLA ROTTA DA UN OPERATORE TELEFONICO PER APRIRE LA BOTOLA DEI CAVI ,

POTEVA SCANSARE IL PREDETTO OSTACOLO , MATTONELLA ROTTA CHE SI CHIAMA BARRIERA

ARCHITETTONICA:, ed evitare l’ncidente :

1 – Le Rotaie sono per i Treni ; le Strade e Autostrade sono per macchine e il MARCIAPIEDE E’ PER I PEDONI:

TUTTI DEVONO VIAGGIARE NEL LORO POSTO;

2 – Precisiamo subito che il Marciapiede di Viale Parini è largo mt 1,10, non è a NORMA DI LEGGE per essere

a norma deve essere largo mt 1,50 minimo e mt 1,80 max

QUINDI SE IL MARCIAPIEDE ERA A NORMA DI LEGGE IL DISABILE E I PEDONI PASSAVANO FACILMENTE E NON SAREBBE SUCCESSO NULLA;

3 – PROPRIO PERCHE’ IL DISABILE PASSA SEMPRE DA VIALE PARINI DIMOSTRA CHE L’OPERATORE CHE SPINGEVA LA CARROZZINA SIG, DELL’AGLI NON IMMAGINAVANO

MINIMAMENTE DI TROVARE LA BARRIERA ” OSTACOLO ” MATTONELLA ROTTA E SONO FINITI NELLA SCARPATA ROMPENDO LA CARROZZINA E FATTI MALE

SI PRECISA CHE LA MATTONELLA ROTTA /Barriera Architettonica a tutt’oggi non e’ stata ancora riparata dal comune, pur segnalato il reato dai vigili Urbani all’Uff.

Lavori Pubblici del Comune di Matera

A DIMOSTRAZIONE CHE TUTTO IL MARCIAPIEDE DI VIALE PARINI NON E’ A NORMA DI LEGGE E CHE IL CHE DA OLTRE 10 ANNI PASSA DA PREDETTO VIALE



VI INVITO A GUARDARE ;

a. IL VIDEO DI TELENORBA : https://youtu.be/jM89RLJshQU?si=FJyd5-Ga851gDmab

MAI VISTO UNO SCHIFO DEL GENERE ; MAI PEGGIO DI COSI SI TRATTA UN ESSERE UMANO; ED E’

TUTTO NON A NORMA DI LEGGE

b. VIDEO GIRATO DALLA ASSOCIAZIONE E MESSO SU TIK TOK

: https://www.facebook.com/100008507943739/videos/pcb.3292924331001133/389860387409847

C. LETTERA DEL PRESIDENTE DRAGHI E ERIKA STEFANI

D. FOTO DI VIALE PARINI

PER TUTTO QUESTO LA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE INVITA TUTTI A RISARCIRE IL DISABILE DELLA

CARROZZINA E QUELLO CHE VI DICE IL CUORE PERCHE’ NOI VI STIAMO DIMOSTRANDO CHE NON

VOGLIAMO GLI ARRESTI DI NESSUNO MA RISOLVERE IL GRAVISSIMO PROBLEMA DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE DI MATERA CAPITALE DELLA CULTURA E IL RISPETTO DEI DISABILI CHE SONO

MALTRATTATI DA TUTTI .

IN ATTESA

CORDIALE SALUTI A TUTTI

NATALE LUCARELLA

MUSCATIELLO MARZIO CELL 289 59 06704

ECCO VIALE PARINI DI MATERA

AD OGGI LA BARRIERA “ MATTONELLA ROTTA DA TECNICO PER APRIRE LA BOTOLA DEI FILI TELEFONO