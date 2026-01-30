E’ la linea del Piave…con la multa in agguato.

A segnalarcelo residenti e operatori economici che hanno ribattezzato, in omaggio alla ”Grande Guerra”, una situazione che giudicano incresciosa per quanti a Matera incappano, sul retro della Villa Comunale, nella segnaletica luminosa rossa e verde per la Zona a traffico limitato. Vecchio problema, mal digerito, ma che si ripropone e con la scontata domanda: come si può rimediare? Ma veniamo al disagio. “C’è un doppio display- ci fanno notare- uno per via Tommaso Stigliani e l’altro per via Piave. Uno perennemente verde e l’altro rosso. La gente accede in via Piave, guardando il display di via Tommaso Stigliani e si prende multe, paga parcheggi che non dovrebbero pagare. E’ un continuo. Noi che abitiamo qui siamo dispiaciuti, anche per i forestieri”. Come evitare che la situazione si ripeta? Un lampeggiante di segnalamento, prima di arrivare alla linea del fronte, con la scritta ” Attenzione incrocio per Ztl di via Piave…”. Certo è che qualcosa va fatto, con la stagione turistica alle porte. Giriamo la segnalazione al Comune per una riflessione sul tema.