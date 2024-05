E’ la fontana dell’amore perduto…

Lo scatto serale di sabato 18 maggio di Enzo Di Pede, abitante dei rioni Sassi, con il sottofondo della note canzone di Fabrizio De Andrè ” La canzone dell’amore perduto” del 1966…la dice tutta sui tempi lunghi ( o forse mai, chissà) del ripristino del complesso di statue della ” Fontana dell’Amore” e del ripristino dell’acqua. La presenza delle bottiglie in pet nella vaschetta in ghisa la dice tutta su come quella fontana (maleducazione comprese) si sia stata trasformata in cestino. Ne abbiamo parlato in altri servizi, a ridosso delle ricorrenze delle feste degli innamorati ”San Valentino” o dell’ 8 marzo, festa della donna https://giornalemio.it/cronaca/fontana-dellamore-nemmenoforse-per-l8-marzo/. Finora nulla.



In compenso la fontana dei reflui sgorga nella gravina dai ”capillari” del Casalnuovo.Con amore…è tutto a posto?