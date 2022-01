La matassa sulle sorti del Palazzo dell’Annunziata, che a Matera ospita la pù grande e interessante biblioteca del Mezzogiorno, non è stata ancora dipanata a causa di un peccato originale- la sciagurata riforma Del Rio della gestione renziana- che ne frena valorizzazione e rilancio. E con una gestione in condominio, si fa per dire, tra Regione Basilicata e Provincia. Quest’ultima con una crisi di identità e di risorse cronicizzata e proprietaria dell’immobile. Il nodo degli organici e non solo, che spetta alla Regione, ha tutti i limiti di lontananza e di scarsa sensibilità del caso. E così gli organici negli anni si son depauperati e i servizi mantenuti per quanto possibile, qualcosa (di recente) per le ristrutturazioni ma non basta. Del resto le nozze con i fichi secchi si possono anche fare, ma si resta a digiuno. Una audizione degli Amici della Biblioteca nei mesi scorsi e poi…libro chiuso. Silenzio da altri Enti,a cominciare da Comune, alle prese con il punto interrogativo delle sorti dell’Archivio di Stato e di tante altri progetti legati al cinema per esempio che hanno lasciato contenitori vuoti, senza dimenticata l’Università. Come finirà? Siamo realisti. Si vive alla giornata e con prese di posizione diverse di cittadini che periodicamente sollecitano interventi, auspicano e commentano con uno sconsolato ”Peccato…” che nella città capitale europea della cultura non ci sia un disegno di città”. Purtroppo quando mediocrità e insensibilità sono il segno del campare alla giornata il risultato non puo’ che essere questo. Antonio Serravezza che in passato ha partecipato a manifestazioni di proteste per salvare la Biblioteca dall’oblio o, peggio, da gestioni centrali aldilà del Ponte Musmeci, ritorna sull’argomento ricordando le sorti del Palazzo e il buon Ginetto (ne abbiamo già parlato https://giornalemio.it/cultura/lanfranchi-cantiere-con-il-tratto-di-guerricchio/) che campeggia con una sua opera sulle impalcature di Palazzo Lanfranchi. Fondi cultura? Come no. Ma se il Governo nazionale del ”tutti insieme incompatibilmente” non mette mano agli errori di pseudo e deleterie riforme del passato non andiamo da nessuna parte. Anzi. Il degrado aumenterà.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Palazzo dell’Annunziata è un immenso palazzo del settecento sito in Piazza Vittorio Veneto.

Non è solo il fondo del palcoscenico della piazza più grande e importante della città dei Sassi ma raccoglie spazi importanti per la nostra comunità: la Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” con un archivio di più di 250.000 documenti, tra volumi, opuscoli, incunaboli e cinquecentine.

Se alzate gli occhi e lo guardate vi renderete conto dello stato in cui si trova ed è grottesco pensare che in molte città d’arte i palazzi storici vengono regolarmente ristrutturati e vengono curati annualmente per mantenerli sempre piacevolmente ammirati sia dagli stessi cittadini che dalle migliaia di turisti che giungono a Matera ogni anno.



Nello stesso palazzo è sede della sede dell’Info Point dell’APT Basilicata e l’unico Cine Teatro Comunale Gerardo Guerrieri.

La proprietà di tutto questo enorme Palazzo monumento è della Provincia e non si sa se ha già richiesto un “Fondo Cultura”, uno strumento messo in campo dal Ministero della Cultura per dare un ulteriore aiuto concreto a favore della tutela e della conservazione del patrimonio artistico del nostro Paese.



Un plauso ai lavori di restauro all’anziano Palazzo Lanfranchi che negli ultimi giorni è stato avvolto da impalcature camuffate da una bella immagine sul nostro carissimo artista Ginetto Guerricchio, che viveva e lavorava nella stessa Via Ridola.

Tutti noi cittadini amiamo la nostra città e aspettiamo urgenti informazioni