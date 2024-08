E’ l’ 8 settembre…e campo 65 apre alla memoria

Una data da non dimenticare, quell’ 8 settembre ·1943, noto come l’Armistizio di Cassibile, che apri a una fase difficile per il Paese ma ricca di pagine di eroismo della guerra di ” Liberazione” conclusa il 25 aprile 1945. Non poteva mancare Campo 65, simbolo di pace, di sofferenza, di solidarietà che ospitò prigionieri di diversa etnia, fino ai profughi italiani dalmati e istriani. L’8 settembre 2024 le ”porte” del Campo apriranno in via straordinaria per quanti condividono valori e memorie di pace e libertà



Apertura straordinaria del Campo 65 !!!

Dopo la pausa estiva riprendono gli eventi di Feriae Umanistiche, il festival organizzato dal #DIRIUM per i 100 anni di #uniba Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L’appuntamento questa volta è per l’8 settembre presso i resti del campo 65, il più grande campo di prigionia italiano della Seconda guerra mondiale, fra Altamura e Gravina.

Vi aspettiamo alle 17 per la visita al sito in compagnia degli archeologi del contemporaneo di Uniba e Unifg e per un concerto ispirato al campo e alle storie delle tante persone che sono passate da questo luogo nel corso della loro vita, in viaggi “imposti” dal Potere in tutte le violente espressioni che ha conosciuto nel corso del XX secolo.

Il primo di una lunga serie di eventi che vedranno il Campo 65 sempre protagonista nei mesi di Settembre e Ottobre !!!