E’ iniziato oggi (continuerà fino al 5/11) a Matera il presidio per la pace a Gaza

È iniziato oggi il presidio del Comitato per la pace di Matera, che da oggi fino a domenica da appuntamento tutti i giorni dalle 19 alle 21 per il cessate il fuoco in Palestina in Via del Corso. E’ in corso anche una raccolta fondi da devolvere a @medicisenzafrontiere , da anni impegnati direttamente nella striscia di Gaza.

Domani sarà allestita una mostra fotografica ed è previsto l’intervento di Saverio Mannarella, cooperante internazionale, che ci racconterà della sua esperienza in Palestina. L’invito rivolto a tutti i cittadini è di essere presenti a testimoniare la volontà di pace per quella terra martoriata e il cessate il fuoco per far terminare lo sterminio di migliaia di innocenti, per la liberazione degli ostaggi.