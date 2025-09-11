E il treno dei desideri all’incontrario va…come la Metrovia dei Sassi

A cantarla e a descriverla sulle note di ‘’Azzurro’’ di Adriano Celentano, il ‘’molleggiato d’italia’’, è il capostazione ad honorem Pio Abiusi, referente di Ambiente e Legalità che non si è risparmiato davvero con una lunga, dettagliata nota, con un vagone (siamo in tema) di allegati inviati alla Procura generale della Corte dei Conti di Potenza in merito al progetto di Metrovia alimentata a idrogeno dei Sassi, con finalità interessanti di servizio alla città ma che nei fatti sarebbero finite in un binario morto, tra fermate e accelerate ricostruite passo passo. Dalla giunta guidata da Raffaello De Ruggieri a quella dimissionata presieduta da Domenico Bennardi, dal commissario prefettizio Raffaele Ruberto all’attuale presieduta da Antonio Nicoletti che, tra Pums, ipotesi gestionali , direttive nazionali e regionali hanno lasciato tante cose a metà o con l’interrogativo che non se ne farà nulla, fatta eccezione per i treni a batteria ad autonomia e velocità limitata- Il nostro ‘’capostazione’’ ha scantonato trattandosi delle Fal ( ma non disdegna di passare allo scartamento ordinario con i cantieri di Trenitalia) anche in quel di Potenza. E lo ha fatto citando le note capacità investigative di Agatha CHristie in attesa che la Regione relazioni dopo l’interrogazione fatta nei mesi scorsi dal consigliere Piero Lacorazza. ‘’ Crediamo – conclude la articolata nota inviata al Procuratore della Corte dei Conti-di aver illustrato con sufficienza il quadro della situazione; non è chiaro a quale fonte finanziaria si farà ricorso per sostenere il servizio, ci auguriamo che le risorse siano regionali altrimenti il Comune di Matera le dovrà distrarre da altre iniziative semmai più utili e produttive. Il consigliere regionale Piero Lacorazza con una sua interrogazione ha chiesto di conoscere il livello di utilizzo del servizio metropolitano partito il 7 Ottobre 2024 per la città di Potenza ed il 24 ottobre 2024 per la città di Matera, al momento non vi è stato alcun riscontro’’. Capostazione fermo alla stazione del treno dei desideri, per ricordare Adriano Celentano, e pronto a descrivere lungo le strade ferrate a scartamento ridotto della Città dei Sassi e del capoluogo di regione quanto relazionato. Signori, in carrozza!



LA NOTA DI PIO ABIUSI

Al Sig. Procuratore Generale della Procura Regionale della Corte dei conti di Basilicata POTENZA

Oggetto: La Metrovia dei SASSI, una telenovela da 63.950.000,00 € per una percorrenza utile di 2,8 Km circa. Sig. Procuratore, questa volta Le veniamo a proporre un accadimento pubblico davvero corposo sul quale andrebbe sicuramente indagato sotto il profilo contabile ma non è da escludere che il fatto sia penalmente esente data la rilevanza degli importi. C’è da dire, purtroppo, che alcuni reati che erano propri della pubblica amministrazione l’attuale legislatura li ha depenalizzati. Andremo a descrivere i fatti producendo documentazione emessa da enti pubblici che poi la P.G., qualora si decidesse di indagare, avrà cura di acquisire in originale, Trattasi di documentazione pubblica o acquisita con regolare accesso agli atti di cui al d.lgs 33/2013 e s.m.i.ai sensi dall’art.5 comma 2. I Fatti:-Il Sindaco della passata consiliatura Domenico Bennardi con i membri della Giunta Comunale in quel momento in carica hanno assunto impegni senza aver il mandato dal Consiglio Comunale che è titolare dell’approvazione dei Piani e dei Programmi.-Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Matera- PUMS- non è mai stato approvato dal Consiglio Comunale ma semplicemente “adottato” dalla Giunta Comunale.-



Il Pums prevedeva la realizzazione di una metrotranvia alimentata ad idrogeno ed è finito con l’acquisto di treni alimentati a batteria con caratteristiche assolutamente diverse.-Il Pums prevedeva la realizzazione di una rete metrotranvia che penetrasse in alcuni quartieri della città e la realizzazione di alcune stazioni lungo il vecchio tracciato per rendere un servizio di trasporto pubblico utile ed è finito con l’attivazione della rete ferroviaria esistente servita da trenini a batteria e dalla lunghezza realmente utile di 2,8 km e senza fermate intermedie. Nel corso della descrizione emergeranno altre amenità! Di seguito descriviamo i fatti e produciamo documenti di supporto precisando che ci siamo limitati allo stretto indispensabile senza divagare. L’Amministrazione De Ruggieri prima di lasciare il campo, nel Luglio del 2020, pensò di dare in eredità una cosiddetta metrotranvia estratta da un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Matera- PUMS- che esisteva solo in fase di studio. Era un programma faraonico che constava di 5 fasi ed una imponente spesa non stimata. La fase UNO prevedeva:-l’Arretramento dei servizi ferroviari fino alla Stazione di Villa Longo e l’istituzione di un servizio metrotranviario veloce da Serra Rifusa a Matera Lanera, realizzando un binario indipendente di collegamento tra Villa Longo e Serra Rifusa;-la Realizzazione di 2 nuove fermate aggiuntive sulla tratta esistente, individuate, in corrispondenza del quartiere San Pardo e cioè in prossimità dell’ex Pastificio e un’altra presso l’ex casello ferroviario all’intersezione tra via Fratelli Rosselli e via Annunziatella, le fermate vengono identificate in seguito come nuova stazione “Cererie” e nuova fermata “Rosselli” Per la cosiddetta “Metrovia dei Sassi” il Comune partecipò al bando “Programma diAzione e Coesione “Infrastrutture e reti” 2014/2020” e con Decreto Prot n. 9269 del 25/5/21 e risultò ammissibile ma non finanziabile per la saturazione delle risorse finanziarie disponibili. Successivamente con Decreto Prot. n. 23166 del 28/12/20 21 il Comune risultò assegnatario di € 22.879.959,24 su una spesa totale prevista di 36.950.000,00, infatti era stato ammesso a finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria definitiva. L’importo assegnato fu di 17.850.000,00 € a valere sulla Linea di Azione 3 e di € 5.029.959,24 a valere sulla Linea diAzione 2 del Programma (rispetto ai richiesti € 19.100.000,00); risultavano scoperti € 14.070.040,76. che vennero integrati con Decreto prot. n. 7671 del 31/05/2023 con ulteriore scorrimento della graduatoria. All.1 è la scheda di intervento sottoscritta dal Sindaco De Ruggieri il 13/07/2020 a mandato scaduto e prorogato per effetto della Pandemia Covid.



La scheda dal valore di 36,950 milioni di euro è un libro dei sogni ma anche delle chiacchiere con le quali si giustificano gli interventi, giova tuttavia soffermarsi. Nell’intervento era previsto: 1)La segregazione del binario tronco di attestamento a Serra Rifusa rispetto al binario di corsa fino alla stazione di Matera Villa Longo mediante realizzazione di un binario indipendente che includeva due nuovi sovrappassi rispettivamente sulla SS.7 e sulla traversa di viale dei Peucezi verso Contrada Quartarella; 2)La modifica del Piano del ferro della stazione di Matera Villa Longo per consentire l’attestamento dei treni provenienti da Altamura e l’interscambio con la metrotranvia allo stesso marciapiede; 3) La realizzazione di una nuova stazione dotata di punto di incrocio all’altezza di via Cererie; 4)La realizzazione di una fermata ipogea con accesso tramite trincea a cielo aperto su via Fratelli Rosselli in prossimità dell’intersezione con via Annunziatella della villa comunale da cui sarebbe stato possibile accedere facilmente a tutta l’area nord dei Sassi; 5)L’adeguamento del deposito officina di Serra Rifusa per consentire la manutenzione del nuovo materiale Rotabile; 6)Il sistema di alimentazione elettrica del materiale rotabile in esercizio tramite linea di contatto nella tratta compresa tra Serra Rifusa e la nuova stazione Cererie oppure mediante punti discreti di captazione energia per ricarica delle batterie di bordo presso alcune delle stazioni della tratta; 7)L’acquisizione di materiale Rotabile consistente in 5 composizioni a due cassa da 25 m di lunghezza con possibilità di accoppiamento e comando multiplo fino a 2 unità. Volendo riepilogare l’intervento aveva come presupposto fondamentale , non verificato con le compatibilità normative, la trasformazione in metrotranvia della tratta urbana della linea ferroviaria per una lunghezza di 4,3 Km, il ripristino delle condizioni infrastrutturali per l’attuazione del servizio cadenzato ad alta frequenza previsto dal PRT, la realizzazione di due ulteriori fermate per diversificare e rendere universamente accessibile l’accesso ai Sassi, anche tramite interscambio con le navette del Trasporto Pubblico Urbano e il Bike Sharing già finanziato dal Comune ma che non è mai andato in esercizio, la realizzazione di un interscambio sistematico ed efficiente presso il Terminal intermodale di Serra Rifusa. Il servizio urbano si sarebbe dovuto integrare con quello ferroviario offerto dalle FAL e previsto nel Contratto di servizio tra la Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale.



Il Sindaco uscente De Ruggieri fece il tentativo nella speranza di riuscire ad ottenere i finanziamenti anche perché il desiderio, giuridicamente non praticabile, era quello di gestire il servizio a prescindere dalle FAL che è titolare della rete ferroviaria. Il tentativo per ottenere le risorse è riuscito perché malgrado il Pon-Pac “Infrastrutture e Reti” 2014/2020 avesse una dotazione di soli 90 Milioni lo scorrimento della graduatoria è stato particolarmente significativo poiché molti enti avevano rinunciato al finanziamento. Le Fal, invece, non se lo sono lasciato scappare anzi hanno avuto cura di rinforzarlo e la spesa è passata da 36.950.000,00 a 63.950.000,00 ma con modifiche tali da far gravare il maggior costo sul materiale rotabile ed i necessari accessori che sono beni di produzione esterna all’azienda ed hanno ridotto al minimo gli interventi sulla rete che pure sarebbero stati fondamentali per dare un contenuto credibile all’intervento stesso. Le FALhanno una scarsa capacità di programmare e portare a termine i cantieri. L’esempio è il raddoppio selettivo in corrispondenza della stazione di Venusio per l’incrocio dinamico dei treni e che prevede il raddoppio del binario per 2+404 Km; il progetto esecutivo risale a Gennaio 2018 ed è stato finanziato per € 5.900.000,00 con fondi di risorse coesione FESR relativi alla programmazione 2014-2020; era previsto che i lavori durassero 34 settimane ed invece sono ancora in corso. La stazione di Venusio è in aperta campagna malgrado le dotte disquisizioni di ampio utilizzo anche per il servizio metropolitano della città di Matera ed è tuttora inclusa nel servizio metropolitano di FALtanto è che si parla di una rete lunga 10 km., In realtà essa dista 5,7 Km dalla stazione di Serra Rifusa dalla quale vengono conteggiati i 4,3 Km del progetto All.2 Foto dell’area relativa alla stazione di Venusio.



Per essere in sintonia con quanto affermato fin qui si viene ad integrare l’intervento riservato alla cosiddetta Metrovia dei Sassi con ulteriori fondi finanziati dalla Regione Basilicata con il PNRR di cui al DM 363/2021 e che disponeva di 45,25 Milioni di €. Nel finanziamento regionale erano previsti interventi infrastrutturali atti a favorire la mobilità ferroviaria e tra questi massima rilevanza avevano la realizzazione della nuova linea Potenza Santa Maria- Ospedale San Carlo per 11 Milioni di € a Potenza, il Prolungamento linea Bari– Matera verso Ospedale Madonna delle Grazie per 12 Milioni di € a Matera oltre ad un intervento sul piazzale della Stazione dei Villa Longo a Matera per 4 milioni di €. È stato tutto cassato per acquistare 3 trenini a batteria per un totale di 27 milioni di €. Il Direttore Generale delle Fal, Dr. Matteo Colamussi per stare in linea dette le direttive e l’Assessore Regionale Merra nella stessa giornata in cui ricevette le indicazioni eseguì prontamente, All.3-Ass.Mobilità su indicazione FAL-Prt.0092667-2022-E-07-10-2022 il tutto venne recepito in All.4- dgr 471-23 nel momento in cui il DM 363/2021 venne sostituito con il DM 416/2022. Non alleghiamo la dgr 473/2022 perché essa è sostituita dalla dgr 471/23 allegata e che esplicita con chiarezza le modifiche volute da FAL ed adottate dalla Regione Basilicata. Gli allegati alla dgr sono gli schemi di disciplinari che riguardano i rapporti tra Regione Basilicata e FAL, soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi da effettuare in Provincia di Potenza e l’acquisto dei tre trenini a batteria da utilizzare a Matera per un costo di 27 milioni di €. Non più infrastrutture ma tre trenini a batteria sui quali ritorneremo, la sterilizzazione dell’intervento non si concluse con quanto appena descritto. Il buon Sindaco non più ufficialmente in esercizio De Ruggieri espresse pubblicamente il suo dissenso perché l’intervento candidato veniva snaturato ma le manipolazioni non erano da considerarsi concluse e di seguito vedremo cosa sarebbe rimasto dell’intervento che partito da 36.950,000,00 di € è arrivato a 66.441.970,00 € Il 22/2/22 la Giunta Comunale di Matera adottò con delibera n°37 il PUMS,All. 5-delibera adozione pums. Il PUMS- Piano Urbano di Mobilità Sostenibile- ha previsto tra gli interventi prioritari: 1- Aumentare l’accessibilità diretta garantita dai servizi di Trasporto Pubblico Locale Ferroviario all’interno della città 2- Creare nodi intermodali tra servizi ferroviari, rete portante di trasporto pubblico urbano, rete ciclabile e servizi di mobilità condivisa 3-Realizzare una linea metrotranviaria ad idrogeno sulla tratta urbana delle FerrovieAppulo Lucane dotandola di due diramazioni, rispettivamente, verso i quartieri Giovanni Paolo II Serra Rifusa a Nord e Cappuccini- S.Francesco/Agna verso sud andando oltre l’Ospedale Madonna delle Grazie a Sud.



Il Consiglio Comunale non ha mai discusso e meno che mai approvato il PUMS. Solo alcune sedute di Commissioni Consiliari sono state tenute sulla materia. Ad oggi il Piano Urbano della Mobilità di cui si è dotato il Comune di Matera è quello approvato dal Consiglio Comunale il 3 giugno 2013 con delibera n. 18/2013. Per compiutezza diremo che con determina dirigenziale 23BD.2024/D.00243 del 27/2/2024 l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento dell’Ambiente , del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata espresse parere favorevole motivato con prescrizioni sulla procedura VAS, in relazione al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Matera ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), comprensivo della Valutazione di Incidenza, per i siti Natura 2000 (IT9220135-IT9220144) che ricadevano nel territorio regionale e per i quali la Regione ha specifica competenza territoriale, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). Il 15/12/23 il Sindaco di Matera senza mandato di alcun organismo decisorio cittadino, ci teniamo a ribadirlo, ha firmato la convenzione per la parte di competenza relativa alla “Metrovia dei Sassi” per 36,950 milioni di € malgrado il PUMS non fosse stato approvato dal Consiglio ed il parere sulla procedura VAS all’epoca non fosse stato ancora espresso, lo sarà il 27/2/2024, All.6-Convenzione PAC2014-20- Matera. Nella tarda mattinata del 21 Ottobre 2024, qualche ora prima che la maggioranza dei consiglieri comunali presentassero le loro dimissioni ed il Prefetto si accingesse a nominare il Commissario Prefettizio nella persona del Dr. Raffaele Ruberto cosa che accadde già il 22 Ottobre, il Sindaco Bennardi e la sua Giunta Comunale che erano in procinto di lasciare il campo hanno adottato la DGC378/24 All.7-PAC Infrastrutture e RETI 2014-2020-ASSE C- Metrotranvia dei SASSI-CUP: I11G2300015001-Approvazione dello schema di accordo attuativo con MIT- FAL Regione Basilicata per la realizzazione dell’intervento e della relativa variante progettuale.



Il Sindaco e la Giunta prossime ad essere dimissionate presero atto in via preliminare che il MIMS aveva già comunicato all’Amministrazione comunale l’impossibilità di estendere, al progetto di Metrotranvia dei Sassi, la deroga normativa a suo tempo concessa per il servizio Tram- Treno di Cagliari su rete ferroviaria a scartamento ridotto ARST (tratta ferroviaria percorsa dal Tram in regime TT2 tra Settimo S. Pietro e Cagliari), sancendo di fatto l’impossibilità di circolazione di veicoli tranviari sull’infrastruttura ferroviaria FAL. Il sogno di gestione autonoma della rete era sfumato e sarebbero state le FAL a gestire il servizio semmai ci fosse stato ancora qualche dubbio. Venne meno l’indirizzo cardine della “Metrovia dei Sassi” perché cassato. Essi, Sindaco e Giunta, non batterono ciglia malgrado fossero già con il piede sulla porta di uscita, cacciati dalla sede comunale. Gli interventi infrastrutturali previsti e cioè:-La Segregazione del binario tronco di attestamento a Serra Rifusa rispetto al binario di corsa fino alla stazione di Matera Villa Longo mediante realizzazione di binario indipendente che includeva due nuovi sovrappassi rispettivamente sulla SS.7 e sulla traversa di viale dei Peucezi verso Contrada Quartarella;-La Modifica del Piano del ferro della stazione di Matera Villa Longo per consentire l’attestamento dei treni provenienti da Altamura e l’interscambio con la metrotranvia allo stesso marciapiede;-La Realizzazione di una nuova stazione dotata di punto di incrocio all’altezza di via Cererie;-La Realizzazione di una fermata ipogea con accesso tramite trincea a cielo aperto su via Fratelli Rosselli in prossimità dell’intersezione con via Annunziatella della villa comunale da cui è possibile accedere facilmente a tutta l’area nord dei Sassi;-L’Adeguamento del deposito officina di Serra Rifusa per consentire la manutenzione del nuovo materiale Rotabile furono annullati. È sopravvissuto solo la modifica agli impianti di sistemi di segnalamento e sicurezza delle stazioni di Matera Villa Longo e Matera Sud su di una tratta che corre a binario unico e pertanto gli incroci sono possibili solo alle stazioni di testa di Serra Rifusa, Villa Longo e Matera Sud mentre a Matera Centrale, la stazione più importante del circuito, non è possibile alcun incrocio perché la stazione ha un unico binario. E’stato predisposto l’acquisto di carica batterie per garantire l’alimentazione dei trenini che hanno un’autonomia di 70 Km e non possono spingersi oltre la stazione diAltamura perché esaurirebbero la carica energetica. Per questo si parla di tratta Matera- Altamura mentre l’utenza cittadina auspica di raggiungere il capoluogo pugliese non già in quasi due ore di viaggio ma in un tempo prossimo all’ora e quindi sono obbligati a fare scalo ad Altamura, cosa che con l’acquisto dei costosi trenini a batteria ed il loro utilizzo che hanno un’autonomia non sufficiente per raggiungere Bari ed affrontare anche il viaggio di ritorno viene preclusa.



Il costo delle tecnologie da acquistare somma a 19,100 milioni di € al quale bisogna aggiungere l’IVA per € 2.491.970,00 che non è finanziata e pertanto la spesa generale della cosiddetta “Metrovia dei Sassi” che poi ripercorre il vecchio tracciato risalente al 1915 assommerà a € 63.950.000,00 più € 2.491.970,00. Abbiamo recuperato con accesso civico gli allegati relativi alla Delibera di Giunta Comunale relativa all’approvazione dello schema attuativo che non erano pubblicati malgrado fossero parte integrante ed essenziale della delibera di giunta comunale 378 del 21/10/24, vale il principio di non far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. Degli allegati, per semplificare, produciamo solo la variante progettuale, secondo la proposta formulata dal Soggetto Attuatore Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., sub allegato 2 che è la polpa dell’intervento e che abbiamo già dettagliato, l’All.8 è la variante progettuale, secondo la proposta formulata dal SoggettoAttuatore FerrovieAppulo Lucane. Il MIT, per una politica di snellimento della procedura con nota n°6651 del 16/5/25 All.9 ha deciso di non dar seguito alla proposta di stipula di un apposito accordo attuativo, potendo procedere secondo quanto già definito dalla Convenzione di cui ad allegato 6 che è stata approvata con Decreto del Direttore generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali con prot. n. 4778 del 22/3/ 24. Nella nota è stata richiamata la mancata copertura dell’IVApari a € 2.491.970,00 e sono state chieste rassicurazioni. Il 9 Giugno 25 è stato firmato il disciplinare attuativo All.10. Il 9 giugno è la data in cui ha prestato giuramento il nuovo sindaco Dr.Antonio Nicoletti, una casualità? La firma è stata apposta stante il Commissario Dr. Raffaele Ruberto o il nuovo sindaco Dr.Antonio Nicoletti si era già insediato? Si potrebbe chiedere ad Agatha Christie di indagare! Morale della favola: il progetto che è stato valutato a suo tempo per il “Programma di Azione e Coesione “Infrastrutture e reti” 2014/2020” dalla apposita commissione e che dichiarò essere ammissibile a finanziamento è totalmente difforme da quello al quale si intende dare corso oggi. Ci chiediamo se il parere sarebbe stato identico ancora oggi? Per pronta consultazione produciamo l’All. A che è la scheda di modifica degli interventi e per dare un quadro completo forniamo l’All. B che è la rimodulazione dell’intervento previsto nel PNRR di cui a dgr 471-23. Davvero i lucani hanno l’anello al naso? Gli unici ad aver comperato trenini a batteria in Italia è risultata essere la Regione Basilicata. Abbiamo già detto che i nostri trenini a batteria avranno un’autonomia di 70 Km e che in concreto qualora utilizzati sulla tratta Matera- Bari non avrebbero la certezza di arrivare a destinazione perché hanno un’autonomia utile solo fino ad Altamura ed infatti saranno utilizzati solo per raggiungere il vicino centro pugliese. Siamo gli unici ad aver ordinato alla Stadler treni a batteria mentre Le Ferrovie delle Calabrie ( FdC) hanno ordinato 15 treni ad idrogeno e l’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) ha fatto altrettanto ma per 10 convogli, parliamo sempre di scartamento ridotto mentre lo scartamento ordinario viaggia tutto con convogli alimentati ad idrogeno e la stessa Puglia ha avviato una sperimentazione con treni alimentati ad idrogeno in alcuni tratti della Ferrovia del Sud-Est (FSE). I treni alimentati ad idrogeno hanno un’autonomia intorno ai mille chilometri e quindi sono più versatili.



Oggi addirittura si possono non comperare nuovi convogli, si trasformano quelli già esistenti sostituendo il motore endotermico con quello elettrico alimentato ad idrogeno. Del resto, Il Pums, non ancora approvato, faceva riferimento a motori alimentati ad idrogeno. Non c’è bisogno di ricorrere a fabbriche estere per fare la sostituzione del motore, ce n’è una nell’area industriale di Jesce che ha rilevato la vecchia Ferrosud e che sta sviluppando un’automotrice diagnostica ibrida elettrica/idrogeno nell’ambito del progetto DHINAMIC, finanziato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). In buona sostanza il motore endotermico viene sostituito con uno elettrico che alimenta le batterie di cui il treno dispone utilizzando idrogeno come propellente per la ricarica delle batterie quando il motore è in funzione. È il caso adesso di esaminare la rete, quella residua esistente sulla quale si dovrebbe sviluppare il servizio metrotranviario che è tale solo a parole. Escludendo la Stazione di Venusio presa in considerazione solo da FAL per motivi pubblicitari si dovrebbe partire dalla stazione di Serra Rifusa che è attiva dal 19 Gennaio 2019, infatti da quella data venne istituita una nuova fermata presso il terminal intermodale di Matera Serra Rifusa e contestualmente si sarebbe attivato un servizio di parcheggio bus e auto disponibile tutti i giorni, dalle ore 7.00 alle ore 24.00. Il servizio di parcheggio auto sarebbe stato gratuito fino al 30 marzo 2019; per i bus, invece, la sosta sarebbe costata 30 euro per le prime 6 ore e 50 euro per tutto il giorno. Il nuovo terminal intermodale presso il deposito FAL di Serra Rifusa prese piede con All.11- dgr 1219 del 16-11-2018. Il costo programmato è stato di €7.268.676,98 mentre il costo complessivo è risultato essere di € 7.134.267,86 di cui FSC 2007/2013 per 3.700.000,00 € della Città di Matera e 3.434.267,86 € derivanti da Accordo di Programma degli investimenti per le FAL sottoscritto tra MIT eRegione Basilicata.



L’intervento scaturisce dall’ All.12-dgc 6-1-2018- approvazione schema convenzione tra Comune e FAL,Terminal Serra Rifusa- nel corpo della convenzione era precisato che: il costo della sosta presso la relativa area di stallo riservata ai mezzi degli utenti all’interno del terminal intermodale realizzando sarà comprensivo del valore del titolo di viaggio relativo alla tratta urbana predetta e che: In ogni caso, in mancanza di previa definizione della predetta tariffazione la società F.A.L. S.r.l. non potrà attivare in alcun modo il Terminal Intermodale di Serra Rifusa. Da allora non è accaduto nulla la dimostrazione è l’All.13-foto nuovo terminal intermodale presso il deposito FALdi Serra Rifusa. Le foto sono state scattate il 22/11/2019 ma ad oggi la situazione non è cambiata. In concreto quel parcheggio che consta di 350 posti auto e 35 stalli per autobus è stato utilizzato in occasione di alcuni spettacoli musicali che si sono tenuti presso la Cava del Sole nell’estate del 2022 e del 2023 ed inoltre, in occasione del presepe vivente della stagione 2024/25, gli autobus dei turisti sono stati veicolati dalla Polizia Locale, che ha istituito il temporaneo divieto di transito per gli autobus turistici nel centro abitato di Matera, presso la stazione di Serra Rifusa ed i turisti hanno dovuto utilizzare il servizio metropolitano in partenza dalla stazione di Serra Rifusa con arrivo a Matera Centrale per raggiungere il centro della città. In quella occasione il servizio ferroviario venne istituito anche per i giorni festivi altrimenti nei festivi il servizio ferroviario delle FAL non è in esercizio. La stazione di Serra Rifusa con l’annessa area di parcheggio sorge presso il deposito autobus delle FAL, ai bordi del territorio cittadino tra la S.S.99 in direzione di Altamura-Bari e la S.S.7 in direzione di Taranto. La prima stazione che si incontra nel circuito urbano è la Stazione di Villa Longo che dista km 0,601 da quella di Serra Rifusa ed ovviamente sono da detrarre dai famosi Km 4,300 e si scende a km 3,7 utili. Da Villa Longo si raggiunge poi La stazione di Matera Centrale che dista Km 2, 800 e che sono gli unici chilometri utili al servizio ma non vi sono fermate intermedie perché la realizzazione della nuova stazione dotata di incrocio all’altezza di via Cererie e la fermata ipogea su via Fratelli Rosselli sono state cancellate dall’intervento . In vista dell’atteso evento del 2019 si decise di intervenire sulla stazione Fal di Matera Centrale, ancora una volta il soggetto attuatore sarebbero state le FAL. Il costo dell’intervento è stato di 7 milioni di Euro a valere sui Po Fesr Basilicata 2014-2020- ITI sviluppo urbano città di Matera ed è rientrato tra gli interventi previsti per P.zza della Visitazione che sarebbe stata progettata in epoca successiva e sarebbe servita per incrementare l’attrattività e la valorizzazione della Città di Matera, così si disse.



L’intervento sulla stazione era necessario per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di cui al regolamento 1300/2014/UE. Sono stati realizzati, così, gli ascensori perché la rete ferroviaria è posta ad un livello diverso da quello stradale ma si è abolito allo stesso tempo il secondo binario cosi da interdire l’incrocio di due treni a tutto svantaggio della operatività della rete ferroviaria; per completare si è realizzata una grossa pensilina a ricordo delle Stazioni di Servizio della Super Cortemaggiore che furono una connotazione fortunata della rete stradale italiana per tutti gli anni 50-60. L’opera fu ultimata nell’autunno del 2019 e potette ospitare degnamente le decine di passeggeri che giornalmente fruivano del servizio ferroviario; un giornalista annotò che il 20 Novembre 2019 i pendolari che utilizzarono lo scalo ferroviario furono ben 65 unità. Sempre a mandato scaduto ma prorogato per il COVID, De Ruggieri rimodulò il Po Fesr Basilicata 2014-2020- ITI di Matera e così il 6 Agosto 2020 furono destinati per Piazza della Visitazione 10 milioni e 500 mila euro. Il progetto prevede la creazione di un grosso scavo dove ospitare 210-215 autovetture, la piantumazione dell’area sovrastante e l’istallazione di arredi pertinenti. Questa volta il soggetto attuatore non sono state le FAL e di questo parcheggio sotterraneo si rilevava l’assoluta necessità, così è sembrato, anche se a poche centinaia di metri, in via Saragat, c’è un parcheggio sostanzialmente inutilizzato per 513 posti auto. Il percorso della rete metropolitana si completa con altri Km 0,800 e si raggiunge la stazione di Matera Sud nel quartiere di La Nera che è il capolinea, qui finalmente vi è la possibilità di effettuare gli incroci perché i binari sono ben due ma il punto di arrivo non ha alcuna rilevanza nell’ambito della mobilità urbana. In prossimità c’è la sede materana di Unibas ma gli studenti che la raggiungono dalla Provincia e dalla Puglia fanno uso degli autobus del servizio extra urbano che offrono un servizio più flessibile. Crediamo di aver illustrato con sufficienza il quadro della situazione; non è chiaro a quale fonte finanziaria si farà ricorso per sostenere il servizio, ci auguriamo che le risorse siano regionali altrimenti il Comune di Matera le dovrà distrarre da altre iniziative semmai più utili e produttive. Il consigliere regionale Piero Lacorazza con una sua interrogazione ha chiesto di conoscere il livello di utilizzo del servizio metropolitano partito il 7 Ottobre 2024 per la città di Potenza ed il 24 ottobre 2024 per la città di Matera, al momento non vi è stato alcun riscontro. Ci auguriamo che si indaghi su tutta la vicenda data la rilevanza e la inutilità della spesa.



In fede. x Associazione Ambiente e Legalità Pio Abiusi firmato digitalmente Matera, 24 Agosto 2025

Allegati: 1-scheda di intervento PAC_Matera_AsseC_all-1_Compilato-signed; 2-Stazione di Venusio- documentazione fotografica; 3-Assessorato Mobilità su indicazione FAL-Prt.0092667-2022-E-07-10-2022; 4- DGR 471-23; 5-Delibera di Giunta Comunale di adozione PUMS n° 37-22 del 22-2-22; 6-Convenzione_PAC_2014-20__MATERA; 7-DGC n° 378-24Approvazione dello schema di accordo attuativo Metrotranvia dei SASSI; 8-All._sub_2-variante progettuale, secondo la proposta formulata dal Soggetto Attuatore Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.; 9- MIT- Prot.6691 del 16-5-25; 10- Disciplinare dell’accordo attuativo revisionato da FAL; 11- DGR n° 1219-18- Nuovo terminal Intermodale presso il Deposito FAL di Serra Rifusa- Matera; 12-DGC n° 6-18-Approvazione Schema Convenzione tra Comune di Matera e FALcirca il Terminal di Serra Rifusa; 13-Foto Nuovo Terminal intermodale presso il Deposito FAL di Serra rifusa- Matera; A- Modifica Scheda degli Interventi; B- DGRn°471-23- Rimodulazione Interventi PNRR