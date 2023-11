E’ il totem alle casse dell’Ospedale di Matera…ma sembra di essere al “10 e lotto”

Questa mattina ci siamo recati alle casse dell’ospedale Madonna delle Grazie per il ritiro di un referto intorno alle 12,10. Il salone antistante i sette sportelli era affollatissimo, con lo sguardo di tutti i presenti rivolto verso l’unico monitor appeso in alto al muro, sopra il nuovo totem da cui si ritira il ticket con il relativo codice alfanumerico. A noi è toccato il G74 (rilasciato alla 12,15), quindi, ci siamo messi in attesa che esso apparisse sullo schermo. Un solo monitor che costringeva tutti (una cinquantina di persone) a tenere incollati gli occhi su di esso per seguire lo scorrere dei codici alfanumerici nelle due partizioni, quella a sinistra “appuntamenti in attesa“, quella sulla destra “appuntamenti attivi“. Con quale logica escono i numeri degli appuntamenti, in base alla tipologia di servizio o all’orario di arrivo? Lo chiediamo, dopo una mezzoretta di attesa in cui non era apparsa nessuna prenotazione con lettera G, a chi stava in attesa ben prima di noi. Nessuna ci dicono. E non conviene allontanarsi perchè non si capisce bene l’ordine di uscita. Spiegazione su cui convengono diversi dei presenti. La cosa ci sembra assurda (ma come si fa a valutare quanto ti rimane da attendere?), quindi, mi rivolgo agli addetti alle casse che gentilissimi, ma sconsolati, confermano l’assenza di logica -sia temporale che per sequenza delle lettere associate al numero- nella chiamata del proprio tagliando rilasciato dal totem. Una sequenza casuale. Insomma, una sorta di estrazione. E non a caso, la postura delle persone con il naso all’insù e lo sguardo incollato al monitor di questa sala d’aspetto, richiamava alla mente proprio la stessa scena che si registra in quei tabacchini in cui si gioca a “10 e lotto“. Dove si attende da un monitor, per l’appunto, le estrazioni dei numeri fortunati che avviene ogni cinque minuti.

Alle 12,50 finalmente esce sullo schermo il nostro G74 e in pochi minuti sbrighiamo la nostra pratica. Quindi usciamo, lasciandoci alle spalle la sala sempre più piena di utenti sconsolati nella loro incerta attesa. Con la classica domanda che nasce spontanea: ma è possibile che si mettano in atto procedure tali da continuare a creare sconcerto e quindi critiche tra gli utenti (c’era anche chi doveva fare una visita, ma entro l’ora prevista non era riuscito a pagare ancora il ticket)? Ci deve essere del tafazzismo inconscio in chi non riuscire a valutare in anticipo la efficacia di un strumento che impatta su così tante persone. Non prevedendo più di un monitor per evitare la calca e nel non fornire informazioni preventive chiare agli utenti e nemmeno istruzioni a chi allo sportello poi si ritrova a non poterne dare a sua volta. Ma tant’è. Il nuovo sistema -ci è stato detto dagli addetti agli sportelli- è in uso solo da qualche giorno, per cui è auspicabile si trovi il modo per renderlo più intelleggibile all’utenza ed maggiormente efficace. Ed è quanto la stessa ASM, da noi interpellata assicura (come da nota che leggete integralmente più avanti). Che sono in corso aggiornamenti a questo nuovo sistema al fine di “risolvere definitivamente qualche défaillance” e che “Nei prossimi giorni continuerà questa fase di rodaggio ed aggiornamento, che si avvia a conclusione, per rendere più semplice la logica di funzionamento del sistema che prevede l’interpolazione di diversi parametri tra i quali: ordine di arrivo, priorità della richiesta, categoria (ritiro cartelle, analisi, ecc), tipologia della richiesta. Una volta a regime, con la revisione e la semplificazione dei parametri che intervengono nella gestione delle code, i problemi si risolveranno.” Bene, si tratta -dunque- di avere un poco di pazienza e poi tutto dovrebbe risolversi.

A seguire, la nota integrale inviataci gentilmente dal portavoce dell’ASM: “Funzionano regolarmente gli eliminacode del CUP presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Tre giorni fa, per qualche decina di minuti, i display erano stati spenti per consentire un aggiornamento del sistema informatico a causa delle modifiche al software volte a semplificare l’usabilità e l’interfaccia con l’utente. Gli aggiornamenti fatti dall’azienda che gestisce il servizio CUP nei giorni scorsi, erano volti a risolvere definitivamente qualche défaillance del sistema eliminacode, pertanto per fare l’aggiornamento, che avviene da remoto, era stato necessario spegnere il sistema. Nei prossimi giorni continuerà questa fase di rodaggio ed aggiornamento, che si avvia a conclusione, per rendere più semplice la logica di funzionamento del sistema che prevede l’interpolazione di diversi parametri tra i quali: ordine di arrivo, priorità della richiesta, categoria (ritiro cartelle, analisi, ecc), tipologia della richiesta. Una volta a regime, con la revisione e la semplificazione dei parametri che intervengono nella gestione delle code, i problemi si risolveranno.

Sia l’ASM che l’azienda appaltatrice del servizio di prenotazione Cup sono costantemente impegnate a migliorare il servizio per facilitare e snellire la fase di prenotazione e pagamento agli utenti.”