E’ il ponte della concretezza. Parola dell’ing. Vespe!

L’argomento, è il caso di dire, ci sta ”Stretto” da sempre per via di quello spazio di mare tra Scilla e Cariddi, la Sicilia e la Calabrira, dove i traghetti di Caronte…passano da un’anima all’altra tra perplessità, retropensieri e quattrini che potrebbero finire alle organizzazione malavitose, dentro o collaterali a partiti o politici navigati di governo. Ma un dato, a sentire l’ingegnere sul campo e astronomo Franco Vespe, viene fuori in maniera preponderante e riguarda la programmazione delle opere pubbliche, la cui esecutività incontra resistenze di vario tipo. Alcune legittime, legate a verifiche su aspetti tecnici, progettuali, all’impatto paesaggistico e alle problematiche di una ”terra” ballerina, ma non tutelata, per evitare il verificarsi di calamità. Giuste osservazioni. Ma quegli interventi vengono rinviati ”sine die”. Non si finanziano e portano avanti il consueto luogo comune delle priorità: Il ponte è utile? E le strade non asfaltate, le opere idrauliche e le cattedrali nel deserto di ogni campagna elettorale per scuole e ospedali chiusi con le attrezzature depredate? E’ l’Italia dello spreco e del non fare, dimenticando puntualmente risorse e aspetti gestionali.L’argomento va ”Stretto” ma va fatto, parola dell’ingegner Vespe,aldilà degli inevitabili ricorsi e opposizioni. E poi c’è già il nome del Ponte,che si vorrebbe intitolare a Silvio Berlusconi che aveva avviato ma senza successo l’iter del progetto. Aspetto secondario. Si attende l’avvio del cantiere…



LE RIFLESSIONI DI FRANCO VESPE

Sembra che questa volta sia quella buona per far partire la costruzione del ponte di Messina che collegherà la Sicilia con il continente. Infatti il CIPESS ha approvato in via definitiva l’opera. Ovviamente si sono scatenati vecchi e mai sopiti dibattiti e polemiche sulla utilità o meno di un’opera infrastrutturale così ambiziosa e temeraria come quella del ponte. Per chi scrive la vera domanda è perché l’opera non sia stata fatta in 165 anni di unità d’Italia! Sembra, sulla base degli schiamazzi e gli strilli di certa opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione, che l’Italia tutta non voglia realizzare l’opera per i più svariati motivi. Un motivo riguarda l’impatto ambientale. Andrebbe a deturpare il paesaggio e la qualità ambientale dell’area. Violenterebbe quindi anche l vocazione turistico-culturale dei territori sul quale il ponte sorvolerà. Chissà perché si riscopre questa vocazione turistico-ambientalistica in tutti gli angoli dell’Italia dove si progetta di far nascere una infrastruttura di una certa ambizione. Chissà perché l’Italiano si sappia e debba percepire solo come cameriere o guida turistica! Poi vuoi togliere al mio amico Ciccio il romanticismo ed il gusto Stendhaliano di godere dei bagliori solari crepuscolari, con lo sfondo dell’Etna, che una traversata in traghetto può regalargli ? Una seconda famiglia di obiezioni riguarda il costo ed il ben-altrismo. Ovvero quell’ingente mole di denaro perché non può essere utilizzata invece per migliorare la viabilità locale della Sicilia e della Calabria, migliorare la sanità e le scuole di quelle regioni e, perché no, combattere la fame nel mondo? La vera domanda è perché in 165 anni senza il ponte le cose di cui si lamenta la mancanza, non sono state fatte? A qualcuno non viene in mente che la sua realizzazione potrebbe e dovrà indurre a migliorare la viabilità locale e interregionale?



Essa è una infrastruttura strategica perchè ha l’ambizione di connettere il Nord dell’Europa con il Mediterraneo ed è, pertanto, via obbligata quella di infrastrutturare adeguatamente questo corridoio con le due dorsali Tirrenico-Adriatiche, come il sistema viario regionale della Sicilia. Non potrà e non dovrà essere connessa con delle mulattiere. Ne gioverà perfino la nostra Regione (Basilicata). Lo stesso passaggio ferroviario Metaponto-Matera-Bari-Foggia sarà obbligatorio farlo se si vuole innervare la dorsale adriatica di questo corridoio. La terza obiezione riguarda la presenza della mafia. Qualcuno ha ironizzato sul ponte come fosse un corto-circuito fra le due mafie. Questa è l’obiezione più vigliacca, perfida e di odio per i meridionali che si possa fare. Cosa significa ? perché c’è il rischio al Sud che le mafie si intrufolano negli appalti pubblici, non bisogna investire un solo euro per i nostri territori? Abbiamo centinaia di episodi e di casi che aree lasciate in abbandono, sono state preda si della malavita. Al contrario quando si sono accesi i riflettori, soprattutto da parte di “poteri lontani”, le stesse aree sono state bonificate. Basti pensare al centro storico di Bari, o agli stessi Sassi di Matera. Le mafie ripudiano la ricchezza per poter prosperare. Hanno bisogno che le risorse siano scarse ed in mano a pochi in modo tale da essere più agevolmente controllate tanto da rendere il ricatto il più efficace ed implacabile possibile. La sovrabbondanza di risorse e la pro-attivazione civica della società marginalizza e neutralizza le mafie. E poi le mafie sono ormai diventate delle vere e proprie multinazionali che fanno “business” in tutto il mondo, come ha ampiamente dimostrato Roberto Saviano. Poi a realizzare il ponte saranno grandi imprese internazionali difficilmente ricattabili e ci saranno gli occhi vigili di poteri lontani”. Però le obiezioni più fatali e decisive sono quelle di Mario Tozzi auto proclamatisi portavoce ufficiale del mondo scientifico. Il mondo dell’ingegneria strutturistica e dei pontieri sta ancora tremando sotto i colpi delle sue argute argomentazioni geologiche e geofisiche!



Le chiameremo obiezioni Tozziane. Dal punto di vista tecnologico non obietta che la costruzione di un ponte a campata unica di 3.5 km circa non si possa realizzare. Sarebbe ridicolo e poco intelligente affermarlo viste le straordinarie opere ingegneristiche: ponti molto più lunghi e chilometrici grattacieli ,che si stanno realizzando o si realizzeranno a breve in zone soggette a terremoti fino a 100 volte più forti di quello di Messina del 1908. Inizia ad argomentare con termini tecnici roboanti in stile “latinorum”, ricorrendo perfino a rappresentazioni grafiche degli stress geofisici incollati su facebook -non può fare altro, vista la poca dimestichezza con le pubblicazioni scientifiche- cercando di dimostrare che certi studi approfonditi dal punto di vista geofisico per il ponte non sono stati fatti. Tutto questo per portare avanti la tesi che si stanno sottovalutando gli impatti dei terremoti sull’area e la fagliazione attiva presente. Fortuna ha voluto che il nostro Donato Ramunno, Direttore Generale dell’ARPAB, e’ intervenuto ribattendo con competenza alle sue obiezioni francamente risibili. Quegli studi sono stati fatti perché essenziali per articolare e realizzare il progetto Sono studi che devono basarsi inevitabilmente su dati storici presenti in letteratura, per averne una sua caratterizzazione geologica e geofisica rigorosa.



L’area poi attualmente e’ estesamente monitorata con tecniche tradizionali e spaziali (GPS, radar interferometrico ecc.) capaci di stimare campi deformativi al livello del millimetro. Lo stesso ponte può essere continuamente monitorato per apprezzare eventuali campi deformativi anomali con le medesime tecniche spaziali (cosa che non fu fatta evidentemente per il ponte Morandi). Tecniche utili per una puntuale e sempre aggiornata zonazione sismica e, perché no, usati addirittura come precursori sismici! Ma questa e’ un’altra storia!



Chi scrive crede che queste ostilità siano il sintomo di una grave malattia che serpeggia fra gli italiani ormai da decenni: il Nanismo! Il nostro paese ha smesso da un pezzo di pensare in grande, rifugiandosi in un “piccolo mondo antico” bucolico ideale che non è mai esistito e mai esisterà! Un mondo dove si campa solo di (sopravvalutato) turismo, cultura (forse), idolatria ambientalista, di prodotti tipici locali e, soprattutto, di sempre più straripanti servizi socio assistenziali. Eppure negli anni 60 fu realizzata in un batter d’occhio l’autostrada del Sole. Mattei creò una delle compagnie petrolifere più competitive del mondo; Olivetti il primo computer portatile. Natta il polo chimico più importante ed avanzato del mondo. Felice Ippolito fece dell’Italia la terza potenza per lo sfruttamento dell’energia nucleare civile. Broglio ed Amaldi portarono il nostro paese ad essere la terza potenza spaziale nel mondo. Per non parlare poi dei Romani, delle loro strade, del loro Colosseo, dei loro Acquedotti! Io al nanismo non mi rassegno! E voi ? E allora si faccia il ponte per la Sicilia!

Matera 20 Agosto 2025 Francesco Vespe

