E il parcheggio di Lanera ? Camper cavallo…

Rieccolo. Non è la prima volta, che l’assessore alla mobilità urbana facente funzione, senza compenso e posto in giunta Antonio Serravezza, segnala la contraddizione dell’area parcheggio – al rione Lanera – posta davanti alla sede della Regione e dell’Università. Ma finora dal Comune di Matera non si è mosso nulla. Va fatta una scelta di destinazione d’uso: area per la sosta delle auto, a ridosso del centro, o da ”attrezzare” per camperisti e con tanto di gestione? Silenzio..E questo non va bene, visto che una risposta, in termini di organizzazione, ai turisti che viaggiano su quattro ruote va data . Quando? Camper cavallo…Del resto con la perdurante assenza di un piano strategico del turismo, gestito da professionalità che si occupino quotidianamente della programmazione e monitoraggio dell’industria delle vacanze, si finisce con il fare passi indietro. Abbiamo una ” Ferrari” è stato detto in un convegno di Matera nel cuore, https://giornalemio.it/politica/turismo-abbiamo-la-ferrari-ma-il-pilota-gira-sullape/ , ma a guidarla con tanta imperizia è un conducente che gira su un’Ape…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Una gestione efficace dei parcheggi rende una città sicura e vivibile. Chiunque vive Matera o la visita comprende ogni giorno di più le difficoltà che presenta quando ci si sposta in auto. Strade strette, pochissimi parcheggi e maggior inquinamento. Trovare un parcheggio prima di un incontro importante, o avendo un bambino stanco o affamato sul sedile posteriore, possono rilevarsi situazioni molto stressanti. La frustrazione degli automobilisti è spesso conseguenza di un’imperfetta gestione dei parcheggi, e può sfociare in conseguenze estremamente più serie.



Non è possibile che il parcheggio Lanera (Polo universitario) è diventato un camping con parcheggio gratuito per camper. I grandi automezzi utilizzano lo spazio di due o tre auto e forse potrebbero inquinare con gli scarichi. Questa è una soluzione che deve essere presa assolutamente ed immediatamente dall’amministrazione comunale creando degli spazi attrezzati alle entrate sud e nord della città. Solo così lo spazio del parcheggio di via Lanera potrà essere usufruibile dalle tantissime auto che devono raggiungere il centro storico. Il Comune potrebbe mettere a disposizione aree di proprietà con un bando per aree camper come esistono, specialmente, nelle città italiane turistiche.