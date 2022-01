Macchina fotografica e una scatola di posa per riprodurre pupi e altri oggetti del presepe tutto l’anno che il Grand’Emporio Morelli espone in via Delle Beccherie e adesso anche sul web. Emanuele immortala pupi, casette, magi, comete, meccanismi per il sito www.grandemporiomorelli.com, insieme ad altri articoli per le pagine di artigianato locale, campeggio, materiale elettrico , ferramenta, modellismo, elettronica.



Una storia che continua e con Emanuele, figlio del capostipite Vincenzo, pronto a realizzare un ”teatro di posa” più grande per presepi di buona dimensione. Natale tutto l’anno ma qualcosa finirà in magazzino come il rubicondo pupazzo di Babbo Natale, che incanta i piccini con il suo ”OOOh, Merry Christmas”. Natale? Al grandemporio pensano anche al carnevale. Ancora qualche giorno e vedremo e sapremo.