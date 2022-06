”E’ il miracolo della Madonna della Bruna”

Nel titolo il commento ricorrente di tanti concittadini davanti alla fabbrica del carro, al rione Piccianello, dopo lo scampato pericolo di un incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi per la gente che sta visitando il manufatto di cartapesta per l’edizione 2022- quello della rinascita, dopo la pandemia da covid- della Festa della Bruna. Un auto,per cause da accertare,nella tarda serata di domenica 26 giugno, è entrata in recinto Marconi e ha preso la bancarella delle noccioline, prima di finire a destra su un’altra auto,lungo l’ingresso laterale della piazzetta del carro trionfale. Tanto spavento, paura, apprensione. Pochi metri e quell’auto sarebbe potuta finire all’ingresso della piazzetta dove, era continuo il flusso di visitatori. Sul posto pattuglie di Carabinieri, Polizia e un ambulanza del 118 per le cure del caso. E’ andata bene… E’ stato il miracolo della Madonna della Bruna.