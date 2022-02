…con sorpresa e delusione degli appassionati, come Michele che l’attendeva per acquistare vecchi numeri di Diabolik, dopo il firmacopie per il numero 900 con il disegnatore ufficiale Giuseppe Palumbo, e Paola che avrebbe voluto recuperare vecchi bicchieri per la sua collezione. Li incontriamo in piazza Vittorio Veneto a Matera , poco dopo le 8.00, domenica 20 febbraio, con la nebbia che si sta diradando e ci chiedono se sappiamo qualcosa sul mancato svolgimento del mercatino delle cose del passato. Una ordinanza improvvisa, aspetti amministrativi? Booh. E’ domenica (il mercatino si svolge dal sabato ogni terzo venerdì del mese) e non è possibile avere risposte. Nulla nemmeno sul canale telegram del Comune. Ne sapremo di più in settimana. E’ comunque un peccato che il mercatino abbia saltato l’appuntamento con appassionati e turisti, sopratutto in una fase dell’anno (nonostante il periodo carnevalesco) con pochissime attività di animazione in centro e in città. Il mercatino per questo non deve mancare , rispettando l’appuntamento per ogni terzo venerdì del mese. A Michele, Paola ed altri non resta che attendere marzo…