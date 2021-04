Pochi concetti e un solo obiettivo: velocizzare la campagna vaccinale, nonostante alcuni problemi organizzativi che si sta cercando di superare in corso d’opera. E per farlo serve una dotazione continua di vaccini che stanno per arrivare.

Ad annunciarlo a Matera, in una giornata nebbiosa, il generale degli alpini Francesco Paolo Figliuolo, Commissario per l’emergenza, in visita in Basilicata insieme al Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4-5 maggio quasi 2,6 milioni di dosi. E per maggio sono molto, molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni“.

Un apprezzamento per quanto sta facendo la Basilicata, ribadito alla presenza del presidente della giunta regionale Vito Bardi e dell’assessore alla Sanità Rocco Leone, ai vertici della Asm e dei rappresentanti istituzionali.



“Sulla vaccinazione agli over 80 -ha detto il generale Figliuolo – la Basilicata sta andando molto bene. E’ in pieno obiettivo perché è sopra all’80 per cento: ne sono contento. La Basilicata, ieri 21 aprile, ha avuto un ottimo stress test, raggiungendo la quota di 3.700 vaccini fatti. E’ in piena capacità per raggiungere il traguardo nazionale.”

“Bisogna continuare con un ritmo un po’ più spedito sui fragili ma anche sugli over 70 – ha concluso il commissario- la Basilicata è sopra la media, in questo momento“.



Avremmo voluto porgli, insieme ai colleghi, altre domande come quella sugli accompagnatori, i caregiver, e sulle altre questioni ma il generale, accompagnato dall’ex generale delle fiamme gialle Vito Bardi, ha avuto tempo solo per rispondere a una domanda sulla campagna vaccinale nel settore produttivo , prima di ripartire alla volta di Potenza.

” Per i vaccini anti-covid -ha detto Figliuolo- le imprese devono aspettare che arrivino delle quantità tali per cui mettiamo in sicurezza gli over 70, arriviamo intorno ai 65 e poi si arriverà Non so ancora il giorno preciso. Ma sto facendo gli incroci delle curve e quindi li sto studiando. Poi ci sarà una decisione che verrà presa a livello nazionale e chiaramente coinvolgerà il presidente del Consiglio. ” “Però – ha concluso Figliuolo – siamo vicini”.

Lo staff del Generale con il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, rappresentanti istituzionali e altri hanno visitato i punti di somministrazione vaccinale. Una presenza programmata ma che alla fine ha ridotto e non poco le distanze di sicurezza. Tutti con le mascherine, naturalmente.



Mentre fuori i volontari degli scouts, di Legambiente e Gruppo Lucano continuavano il loro organizzativo per le persone in attesa di fare la prima o la seconda dose. Giusto ricordarsi di loro https://giornalemio.it/cronaca/cortesia-e-vaccini-plauso-a-scouts-agesci-cngei-e-volontari-lega-ambiente/ e del personale medico e amministrativo che con tanto impegno come riportato in altri servizi segue, accompagna, assiste, consiglia i cittadini che si recano alla tensostruttura donata dal Qatar.

Qualcuno ci ha chiesto ancora una volta dei problemi di prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane e come devono regolarsi per accompagnatori ( per gli anglicisti caregiver) e con tutta la casistica di rinvii, attese o di giri a vuoto tra numeri verdi e portali web. E la risposta è scontata…

Anzi è uno di loro a risponderci allargando le braccia: ”Pazienza. L’importante è che ci fanno il vaccino”. Un altro auspica che le visite istituzionali siano frequenti. ”Hanno tagliato l’erba davanti all’ingresso e se mettessero una tettoia, un telone mentre facciamo la fila non sarebbe male”. Generale. Ritorni…anche per questo.