E il famoso buco del Superbonus? Chi l’ha visto? 250 imprese denunciano il governo a Bruxelles!

Dall’ultima revisione dei conti effettuato dall’ISTAT è stato certificato che le politiche espansive messe in campo nel periodo 2020-23, l’Italia è cresciuta più della sua media degli ultimi decenni ed ha ridotto il debito pubblico rispetto al PIL di 20 punti in un triennio (dal 154% del 2020 al 134% del 2023). Infatti il PIL (quella cosa a cui fanno riferimento tutti i nostri conti) è risultato assai più alto di quanto stimato in precedenza: + 20,5 miliardi nel 2021, + 34,2 miliardi nel 2022 e 42,6 miliardi nel 2023: quasi 95 miliardi in più in tre anni! Che, aggiunti ai 34,7 della rivisitazione Istat dello scorso anno sul 2021, fanno 130 miliardi. E’ il famoso buco del Superbonus? Chi l’ha visto? Ora, a fronte di questi dati certificati, governo e media al servizio dello stesso, dovrebbero spiegare agli italiani (e soprattutto a chi è stato danneggiato dalle norme restrittive messe in campo in base a questa supercazzola), dopo aver per tanto tempo strombazzato di questa madre delle voragini nei conti pubblici italiani, fischiettano tutti e fanno finta di niente. I dati e non la propaganda, usata per demolire quanto di buono fatto in precedenza (idem per il RdC), dicono che non solo non c’è alcun buco, ma addirittura si parla di un “tesoretto” a disposizione per la prossima manovra finanziaria che sarà stretta nelle maglie delle insensate norme del nuovo “Patto di stabilità“, guarda caso sottoscritto proprio pochi mesi fa dal governo di Giorgia Meloni (un sistema di norme regressive e recessive che ci farà tornare indietro ai tagli in stile Monti). Dunque, assodato che il buco del Superbonus era una balla, rimane il fatto che su quella narrazione falsa, vi sono stati cittadini ed imprese danneggiate dai repentini cambiamenti delle norme che regolamentavano l’utilizzo di quel bonus edilizio, prima da Draghi e poi definitivamente da questo governo. Ed è di queste ore la notizia che sarebbe stata già protocollata alla Commissione Europea di Bruxelles la denuncia della Class Action Nazionale dell’Edilizia, che rappresenta 250 imprese del settore edile in Italia.

“Abbiamo ragione di ritenere che le innumerevoli modifiche apportate al Superbonus, ben 17 in materia di crediti d’imposta da luglio 2020, abbiano letteralmente “intrappolato” imprese, professionisti e privati, e che siano stati violati i diritti nazionali e le norme UE: per questo abbiamo indirizzato la nostra denuncia direttamente alla Commissione Europea, a Bruxelles, secondo quanto previsto dal Diritto Europeo. In Italia aspettiamo ancora l’apertura di una Commissione d’inchiesta sul Superbonus: dov’è? Perché non viene costituita? Quali interessi e quali casi si vogliono tutelare? Visto che la Commissione d’inchiesta non parte in #Italia, la chiediamo noi alla Commissione Europea con azioni di classe collettive chieste a gran voce dal contribuente defraudato e danneggiato. Contiamo almeno 20 violazioni del #Governo e chiediamo chiarezza anche con l’intervento del Parlamento”, è quanto ha dichiarato Roberto Cervellini, neopresidente della Associazione CANDE, Class Action Nazionale dell’Edilizia, a cui aderiscono oltre 250 imprese in Italia. Infatti, con l’ennesimo decreto legge, il n. 39 del 29 marzo 2024, recante misure in materia di agevolazioni fiscali da Superbonus, relativi al DL 34-2020 del Decreto Rilancio, il Governo ha bloccato di fatto definitivamente la possibilità di cessione dei crediti d’imposta da bonus edilizi già maturati per contratti in essere, rendendoli sprecabili a danno dei contribuenti: “Già prima della sua conversione – ha aggiunto Cervellini – il DL39/2024 presentava, per effetto #retroattivo, vizi formali e sostanziali di incostituzionalità e mancato rispetto del testo paracostituzionale Preleggi, oltre al riferimento normativo quale il #Codice #Civile Italiano. Per questo, subito e prima ancora della conversione in legge del testo, abbiamo denunciato le irregolarità al Presidente #Mattarella e a alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni , ma purtroppo senza riscontro. Le modifiche, in fase di conversione nella Legge 67/2024, risultano addirittura peggiorative, con gravissime conseguenze sui diversi soggetti interessati: stavolta c’è un danno irreparabile per il contribuente privato, l’impresa e il professionista, perché si abroga quel diritto alla cessione dei crediti d’imposta, già maturati negli anni 2020-2023“. Per CANDE si tratta di un “mostro” giuridico: il Governo,

unilateralmente ha eliminato con retroattività un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ponendo in crisi un rapporto giuridico di durata, quale il Contratto di Appalto, aperto oramai a innumerevoli contenziosi.

Anche le Banche Italiane sono coinvolte nel DL 39-2024 e, come denunciato anche da ABI, non stanno più acquistando i crediti d’imposta da bonus edilizi perché non sono più totalmente compensabili.

“L’eliminazione del diritto di compensazione del credito, generato secondo una normativa come era quella del DL Rilancio – ha dichiarato l’Avv. Danielemarra del Foro di Roma, con giusta procura speciale di CANDE – si espone non solo a dubbi di legittimità costituzionale, ma rappresenta a mio avviso una vera e propria sanzione, che vìola il principio di proporzionalità del diritto UE. L’art. 4 del DL n.39 del 29 marzo 2024, infatti, va anche a modificare il diritto alla compensazione scolpito nello Statuto del Contribuente che, all’art. 8 comma 1, così recitava: ‘L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione’. La norma del 2024, elabora una deroga in negativo che incide sul predetto articolo 8, che non può che essere una sanzione senza causa e che impatta non solo sulle imprese ma anche sui titolari di crediti fiscali. Lo Statuto di cui sopra, infatti, è lo Statuto del Contribuente.”

Nella denuncia presentata a Bruxelles si chiede inoltre alla Commissione UE di verificare l’operato del MEF nella contabilizzazione dei crediti di imposta nel bilancio pubblico, secondo il Regolamento Europeo SEC/ESA 2010: crediti che in Europa risultano “pagabili” mentre in Italia sono “non pagabili” e dunque sprecabili.