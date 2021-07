Il cartello per il parcheggio riservato ai veicoli dei disabili è rimasto a ridosso del muretto, ma con l’inversione del senso di marcia è una impresa- anzi una barriera- per il conducente aprire la portiera . A meno che non esce dal lato passeggero…E’ una eredità del G20, quando per esigenze organizzative l’Amministrazione comunale di Matera ha modificato il transito da via Lucana su via Duni , a scendere, con uscita in prossimità dell’incrocio con l’ingresso al Palazzo della Provincia. Abbiamo raccolto nel volto contrariato di alcuni il paradosso della situazione. Possibile che nessuno se ne sia reso conto? Si puo’ rimediare spostando le aree riservate per la sosta sul versante di destra della strada, prossimo al monumento a Giovanni Pascoli.

Perplessità, più avanti, anche all’incrocio con via Lucana dove la nuova segnaletica verticale è stata già presa di mira da manovre sbadate. Rafforzare i cordoli? Gli esperti della materia si ripieghino, a cominciare dall’inconveniente oggettivo per le auto dei disabili.