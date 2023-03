E’ il decennale della frana di Montescaglioso. Ma per i privati ancora nulla

Abbiamo sintetizzato in due concetti, legati tra loro, l’attesa dei privati e in particolare dell’imprenditore Matteo Di Taranto di Montescaglioso per i danni procurati dal vasto fronte di frana di contrada ”cinque bocche” , per la quale tre anni fa furono stanziati circa 5 milioni di euro per interventi legati alla ”mitigazione del rischio idrogeologico”. Ma per i danni subiti dai privati, che non hanno potuto più riaprire attività , al momento non c’è nulla. E su questo tasto continua a battere l’imprenditore montese, che ha protestato davanti al Tribunale di Matera dove è in corso una causa civile risarcitoria nei confronti di Regione Basilicata e Comune di Montescaglioso. Con un QR code si può ripercorrere le tappe di una vicenda con tanti ”senni di poi” , nonostante gli allarmi degli esperti, gli impegni della politica e gli interrogativi sul futuro di quella parte del territorio di Montescaglioso che andava rispettato prima e dopo. Le ”cinque bocche” continuano a sgorgare verità che resteranno negli annali del buon governo del territorio, comune a tante altre situazione della Basilicata. Una regione sulle ”stampelle” da sempre… La protesta continuerà il 23 e 24 marzo a Potenza, davanti alla Regione Basilicata, il 26 davanti alla Prefettura di Matera e non sono esclusi manifestazioni a Roma e a Bruxelles in date da fissare.

PROTESTA Ditaranto min1