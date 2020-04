Brutto da mettere paura, tondeggiante e con tanti aculei che fanno ribrezzo, pronto a pungere e a fare ammalare chi viene in contatto con loro. Meglio stare alla larga dal covid 19 , non uscire di casa perchè l’amore per la vita di grandi e piccini lo sconfiggerà. E i bimbi vissero felice e contenti, come nelle favole a lieto fine. Nei disegni degli allievi della 2^ B dell’Istituto di Istruzione superiore ”Isabella Morra” di Matera, coordinati dalle docenti Caterina Ambrosecchia,Mia Di Leo e Rossella Lerose, sono venute fuori emozioni e speranze che questo momentaccio passerà. Tutto questo con le potenzialità e le sensibilità della didattica a distanza che la Scuola, guidata dalla preside Rosaria Cancelliere, sta portando avanti con dedizione e partecipazione fino alla fine dell’anno. Interesse e produttività sono sotto gli occhi di tutti e temi come lo studio dell’epidemia da covid 19 porterà, vista la tradizionale capacita ideativa e organizzativa del Morra, certamente a un progetto ” a tema” di buone pratiche del 2020. Ministro Lucia Azzolina pronto a riceverlo….



Come spiegare il Corona Virus ai bambini?

Gli alunni della classe 2^ B dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’Istituto Superiore d’Istruzione I. MORRA di Matera, in questo periodo di didattica a distanza, hanno colto il suggerimento delle docenti Caterina Ambrosecchia, Mia Di Leo e Rossella Lerose, e hanno prodotto favole illustrate e animate, con lo scopo di spiegare ai bambini il Corona virus. Sono riusciti a esprimere le loro emozioni in modo sorprendente, attraverso la loro creatività hanno proiettato il dolore e lo sgomento di questo periodo in storie illustrate dal lieto fine per comunicare ai bambini che il mostro contro cui tutti combattono sarà distrutto e che presto si tornerà tra i banchi di scuola, con i compagni e i docenti, e si ritroverà la serenità. Hanno voluto comunicare una morale positiva per scacciare l’amarezza che tutto avvolge. I loro racconti e i loro disegni sono il frutto delle competenze che hanno acquisito a scuola e oggi stanno sperimentando a distanza, e che in futuro permetterà loro di diventare dei competenti educatori socio assistenziali. Bravi ragazzi! Arrivederci dal vivo quanto prima!