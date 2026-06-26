E’ il 2 luglio…nel ricordo di Pasquale Cancelliere

Alla Festa Pasquale ci teneva eccome, da materano verace e per quanto ha fatto in servizio da ispettore di Polizia perché tutto quel giorno andasse per il meglio. Un sorriso, uno sguardo che valeva più di mille parole e anche la testa più calda, si raffreddava…Quest’anno, purtroppo, lui non ci sarà https://giornalemio.it/cronaca/ciao-pasquale-memoria-di-matera-e-della-polizia-di-stato/ ma veglierà da lassù perché la Festa della Bruna si svolga nel solco di quel ”a ‘mmogghj a mogghj l’onn c’ van”. E c’e chi, come l’imprenditrice Simona Volpe, nella sua boutique ‘Bianca’ di via della Beccherie ha allestito la vetrina con manufatti del carro d cartapesta e una targa con la colomba simbolo di pace che reca la scritta ” In memoria dell’ispettore capo Pasquale Cancelliere, Fedelissimo del 2 luglio”.



Un piccolo pensiero per un materano dal grande cuore, ricordato- e lo riportiamo volentieri- anche nel programma della Festa realizzato dall’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”. Una pagina in bianco e nero con Pasquale pronto a fare il suo servizio di ordine pubblico per il 2 luglio e una breve didascalia ”A Pasquale Cancelliere, che con onore e devozione ha sempre accompagnato la Madonna della Bruna ogni 2 luglio. Oggi lo affidiamo al suo sguardo materno certi che continuerà a vegliare sul carro trionfale dall’alto”.