A ricordarcelo di quanto siano indispensabili, e sostenuti da risorse umane e finanziarie adeguate, nella giornata nazionale della Salute Mentale, una nota di Psichiatria Democratica e quanti sono in trincea da sempre a difesa dei servizi territoriali, come quelli -appunto-di salute mentale, ridimensionati negli anni a causa dei tagli generalizzati alla spesa sanitaria. E, non dimentichiamolo, della della mediocrità e scarsa lungimiranza di una classe politica che ha smarrito ”volutamente” la bussola delle buone pratiche e di investire nella sanità pubblica. Quanto accaduto con l’epidemia da contagio da virus a corona e con la fase da confinamento domiciliare ( è il termine esatto che risponde appieno a quanto accaduto, rispetto ai fumosi anglicismi modaioli di maniera) confermano che la Sanità pubblica e i servizi di base, legati a prevenzione, assistenza e inclusione, vanno ripristinati e con urgenza dove mancano e potenziati dove occorre. Se ne sono accorti anche il ministro della Sanità Roberto Speranza, e il Governo, dopo aver constatato sul campo che in gran parte delle Regioni quella pubblica è stata ”scientificamente depauperata”. E i risultati si vedono anche in Basilicata, con una riforma accentratrice di funzioni nell’ospedale regionale(un pozzo di San Patrizio) che continua ad alimentare la migrazione sanitaria. Nessun segnale per rafforzare i servizi di base, con famiglie, pazienti alle prese con i problemi di sempre e aggravati da carenze di base e dalle condizioni create dall’epidemia da virus a corona. Psichiatra democratica, nella nota che segue, chiede – e non è la prima volta che lo fa- che si guardi in faccia la realtà per non sprecare quanto di buono è stato fatto sopratutto nel Materano, con le esperienze di Franco Basaglia pioniere della riforma psichiatria con la legge 180, che portò alla chiusura dei manicomi e all’avvio delle esperienze territoriali. Lo ricordiamo a quanti hanno vuoti di memoria e hanno messo da parte anche quella scultura dedicata dall’Opera di Basaglia, che campeggiava al pianterreno del Palazzo dell’Annunziata dove ora è l’Open Space dell’Apt. Arte e Memoria. Vanno recuperate entrambe ma prima i servizi. Che alla Regione prendino nota e riflettano, investendo nei servizi mentali territoriali.

10 OTTOBRE

GIORNATA NAZIONALE SALUTE MENTALE

Attualmente il dibattito sulla sanità lucana è concentrato, giustamente, sulle sorti dell’ospedale di Matera,

e i servizi sanitari territoriali?

In particolare, i Servizi per la Salute Mentale?

Parliamone oggi, 10 ottobre, Giornata Nazionale della Salute Mentale.

Non è un aspetto indifferente.

Il dato è che il 4% della popolazione soffre di disturbi psichiatrici gravi, disturbi per i quali è fondamentale la qualità dell’assistenza territoriale.

Sono dolenti note!

I dipartimenti di Salute Mentale negli ultimi 10 anni sono stati ridotti da 5 a 2 (provinciali) e si va verso il dipartimento unico. Non è un problema indifferente per gli operatori che oggi giorno devono offrontare bisogni complessi, anche sul piano organizzativo e che necessitano di servizi in rete.

La Basilicata, terra di esperienze esemplari, non è più attrattiva per il personale sanitario. Mancano psichiatri, psicologi e personale infermieristico.

Praticamente inesistenti le figure professionali innovative (educatori, tecnici della riabilitazione).

I Servizi sia territoriali che ospedalieri devono affrontare emergenze di ogni tipo, quasi sempre improprie, abbandoni, problematiche sociali, persone anziane. Sempre più utenti vengono accolti nelle case famiglie e nelle comunità terapeutiche in mancanza di un’alternativa valida.

Oggi è necessario rilanciare politiche di salute mentale di comunità:

Riorganizzare la rete regionale dei servizi, i progetti di promozione e prevenzione, I tavoli tecnici regionali.

Rendere i servizi accessibili e accoglienti alle esigenze della popolazione.

Organizzare percorsi di cura personalizzati per i pazienti gravi.

Implementare i servizi di domiciliarita’.

Orientare la riabilitazione sulla quotidianità ed il benessere dell’individuo.

Superare la lungodegenza nelle comunità.

SI PUÒ FARE

L’ABBIAMO GIÀ FATTO

PSICHIATRIA DEMOCRATICA

MATERA