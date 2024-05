E Grasso, tifoso bianconero, scriverà della tragedia di Piazza San Carlo

3 giugno 2017, piazza San Carlo, a Torino. Una data e un luogo che resteranno per sempre, insieme alla tragedia dell’Heisel di Bruxelles del 29 maggio 1985 , tra le pagine di sofferenza e di lutto della Juventus, la squadra più amata( ma anche più odiata) d’Italia. In quella data, nella città piemontese, rimasero uccise tre persone e altre 1672 rimasero ferite nella calca che seguì dopo il panico, il terrore- come accertarono le indagini- procurato dallo spray urticante spruzzato da malviventi . Uno stratagemma scellerato per aprirsi una via di fuga dopo aver razziato oggetti di valore. A farne le spese i tifosi che erano in piazza per assistere , dal maxi schermo, alla diretta della finale di coppa Uefa, da Cardiff ( Galles), contro il Real Madrid, persa dalla Juventus per 4-1. E dopo quella tragedia, che portò a condanne di amministratori locali e di rappresentanti istituzionali, ci furono provvedimenti ”restrittivi’ del ministro degli Interni Marco Minniti, per lo svolgimento di spettacoli e di eventi. Su quella tragedia e su quanto ne scaturì si è ripiegato lo scrittore lucano Antonio Grasso, che abbiamo incontrato prima della presentazione – a Matera- dell’ultimo lavoro “Guida semiseria ai neologismi improbabili“ https://giornalemio.it/eventi/a-matera-presentazione-del-grassobolario-di-antonio-grasso/ . Un “Grassobolario“ che ha chiuso una trilogia ironica e scanzonata intrisa di Grasso che cola…” Con il libro sulla tragedia di Piazza San Carlo- dice Grasso-che uscirà a giugno mi sono ripiegato su un evento luttuoso, che ha inciso e non poco sullo svolgimento degli eventi di piazza. Ho analizzato i diversi aspetti, ricostruito e narrato fatti, senza tralasciare nulla e mi sono avvalso anche del contributo di una psicologa per analizzare il comportamenti della gente in quella occasione. Una data e un evento che hanno insegnato tante cose. Appello al buon senso, ma occorre valutare tutti gli aspetti di un evento per evitare che avvengano incidenti o che qualcuno ci rimetta la vita”. Un libro atteso e non solo dai tifosi di fede juventina, che farà riflettere e non poco su temi come sicurezza e difesa della vita, soprattutto quando si tratta di eventi sportivi, spettacoli dove ci sono famiglie e bambini.