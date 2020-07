Ce lo hanno chiesto in tanti: ” …Ma almeno i fuochi pirotecnici, non si potevano fare, visto che la gente comunque ha partecipato alla festa ?” Per tutti una risposta secca…Un ”No” perchè le limitazioni anticontagio imposte dall’epidemia da virus a corona hanno consentito appena la programmazione degli appuntamenti religiosi e a numero contingentato. Niente luminarie, cavalli, carro trionfale, bancarelle, lunapark e vie elencando. Per farla breve in un anno bisestile e con tante limitazioni e decisioni ministeriali disposte da tempo non erano possibili deroghe o forzature. E qui altra osservazione: ” Ma in Puglia le feste patronali saranno possibili…” con tutti il movimento di persone che la cosa comporta. Alla faccia del divieto da distanziamento fisico, come è esatto dire. Restano il rammarico per una festa in formato ridotto, coincisa con un anno bisestile, ma che ha fatto emergere l’anima religiosa della città, con i vari momenti di partecipazione e i tre giri sulla Cattedrale con i cavalieri che hanno portato in spalle la Madonna della Bruna. Quanto ai fuochi è un problema che resterà in eredità dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, affinchè ripristini “in toto” come è nella tradizione,anche per le valenze culturali e turistiche che la festa ha, tutti i momenti della Festa compreso lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Ma tocca anche alla Regione Basilicata, Ente Parco, Comune e altri, alla città, trovare adeguate soluzioni perchè il benagurante ” Siamo rimasti come al 2 di luglio…” o ” Ammogghj ammogghj l’onn c’ van” sia accompagnati da un cielo disegnato da mille colori.