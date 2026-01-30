E’ Francesca Fortunato la nuova Vicesindaca di Montescaglioso. Nuovo assessore Donato Ditaranto.

A distanza di un giorno dal deposito delle dimissioni di Rocco Oliva, il primo cittadino di Montescaglioso Vincenzo Zito, ha nominato in sua sostituzione nella carica di Vice sindaco, l’assessora Francesca Fortunato e Donato Ditaranto -presidente del consiglio comunale, carica da cui si è ora dimesso- in giunta. Lo ha annunciato con un post sul proprio profilo social che segue: “Nella mattinata odierna, a seguito delle dimissioni di Rocco Oliva, ho riassegnato le deleghe ad egli attribuite oltre a nominare un nuovo Vice Sindaco.

Francesca Fortunato, già componente della nostra squadra di Giunta come Assessore, assume da oggi l’incarico di Vice Sindaco confermando tutte le deleghe. A Francesca va la mia piena fiducia per questo nuovo e importante ruolo.

Donato Ditaranto, dimessosi da Presidente del Consiglio Comunale, assume la carica di Assessore con delega alla Gestione Integrata del ciclo dei Rifiuti, Personale e Politiche per l’Impresa.

Tranne che per il Personale, rimangono invariate invece le deleghe attribuite agli Assessori Anna Cifrese, Bruno Mazzoccoli e Pietro Buonsanti.

Auguro a Francesca e Donato un buon lavoro, con la consapevolezza che la nostra forza resta l’unità e l’ascolto costante alle esigenze della Comunità.”

Nella giornata di ieri Zito aveva avuto parole di ringraziamento per il dimissionario, queste: “Ci sono momenti, nel percorso di un’Amministrazione, in cui il ruolo istituzionale deve necessariamente lasciare il passo all’uomo, all’amico e agli affetti più cari. Le dimissioni di Rocco Oliva da Vice Sindaco della Città di Montescaglioso non rappresentano per me solo un cambiamento tecnico in Giunta, ma un momento di profonda riflessione personale. È stato, ed è, un compagno di viaggio con cui ho condiviso sfide, notti insonni, traguardi raggiunti e le inevitabili difficoltà che amministrare comporta. Oggi le esigenze personali e lavorative lo chiamano verso un nuovo percorso, ed è giusto che a quelle priorità venga dato tutto lo spazio necessario. Grazie, Rocco. Grazie per la lealtà, per la spalla che mi hai offerto nei momenti critici e per l’entusiasmo dei giorni migliori. Montescaglioso ti deve molto, e io ti devo un pezzo di questo cammino fatto insieme. La nostra collaborazione amministrativa cambia forma, ma la nostra amicizia e il nostro legame rimarranno. Con affetto e gratitudine.”