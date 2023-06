E’ festa…anzi è tutta una giostra.

Per Franco Lasala, immobiliarista, che vorrebbe vedere una Matera ordinata e con servizi fruibili il ripetersi dei disagi per viaggiatori, quando c’è la festa della Bruna, è una questioen di principio. E parla di ” vergogna della vergogna Piazza Matteotti”



“Non avevano altro spazio che occupare nuovamente Piazza Matteotti- afferma Franco Lasala-Al di là delle giostre vetuste. accogliamo turisti insieme ai pendolari in mezzo alla via (come riporta una nota espressione materana. Mi sono nuovamente cascate le braccia..siamo combinati peggio del Burkina Faso” E invita l’assessore di competenza a frequentare corsi di accoglienza turistica. Problema di sempre, mai affrontato con serietà. E del resto, volutamente, Matera non ha -per scelta-un piano di organizzazione turistica gestito da professionalità di settore.