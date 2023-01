E’ fermo anche lui. L’ascensore del Sasso Caveoso

Ne abbiamo accennato in altri servizi, parlando degli ascensori di vico Commercio che dovrebbe condurre a via Fiorentini nel Sasso Barisano e di piazza San Francesco d’Assisi che conduce all’auditorium musicale- e oggetto di una nota circostanziata che Pio Abiusi ha inviato al consigliere Antonio Caponetto, presso il Ministero per le disabilità. C’è un altro ascensore, poco noto, che collega la zona del Casalnuovo su un versante del Sasso Caveoso e prossimo al futuro Museo demoetnoantropologico, che è un altro monumento a investimenti effettuati e rimasti nel limbo. Il Comitato di quartiere ne ha fatto uno dei tanti temi di confronto con l’Amministrazione comunale, ma non si è andati oltre le ”rassicurazioni” del ”faremo”- come ricorda Pasquale Di Pede- insieme alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del ”fosso” sottostante alla chiesa di San Rocco e che delimita via Casalnuovo. Progetto inserito nel piano delle opere pubbliche, ma al momento il progetto- ricorda ancora Pasquale- non ha visto ancora bando e cantiere. Resta a terra proprio come l’ascensore, per il quale furono spesi quattrini. E per recuperarli sarà il caso di giocarsi il 76, come è indicato nella Smorfia l’ascensore, con l’aggiunta di un altro numero: il 33 che indica il guasto, fermo 8 oppure…Ambo, terno? Provateci e fateci sapere. Tanto per ora l’ascensore non parte.