E’ Emiliana Lisanti, la nuova consigliera di parità della provincia di Matera

E’ Emiliana Lisanti, 43 anni, docente di scuola primaria, tutor coordinatrice nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Unical (Università della Calabria), docente a contratto presso l’Università della Basilicata, capogruppo consiliare di maggioranza al Comune di Montalbano Jonico, la nuova Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Matera, nominata con decreto dello scorso 17 marzo dal ministro Marina Elvira Calderone. Lisanti è stata proposta come Consigliera di Parità anche grazie al suo impegno costante sui temi della parità di genere, portato avanti soprattutto con l’associazione di volontariato Finism (Federazione Nazionale Insegnanti), e sfociato anche in diverse pubblicazioni. A stretto giro le “Congratulazioni e buon lavoro” dal presidente della Provincia, Piero Marrese che aggiunge “Sono certo che saprà svolgere con grande impegno e professionalità il suo ruolo, anche per consentire alla Provincia di Matera di assolvere appieno la funzione di partner attivo nella tutela e nella promozione delle politiche di genere. La nuova Consigliera di Parità troverà sempre nel sottoscritto e nella Provincia di Matera un alleato forte nell’azione volta a migliorare la parità in tutti i campi e a sconfiggere le discriminazioni di genere. A breve presenteremo nel corso di una conferenza stampa programmi e progetti della Consigliera di Parità”.

