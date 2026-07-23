E dopo un anno finanziato progetto per la scuola ”IV Novembre” di Altamura

La somma è stata finanziata per intero, 3,5 milioni di euro con i Fesr Fse e altri 2,5 con risorse comunali, per la messa in sicurezza della scuola ”IV Novembre” di Altamura. E la cosa è stata apprezzata dal sindaco Vitantonio Petronella, per la validità del progetto approvato. L’edificio era chiuso dal 2022 dopo verifica di vulnerabilità sismica. L’auspicio è che possano essere finanziati anche altre proposte che riguardano i plessi Tagliaferri, Pacelli, San Giovanni Bosco, Garibaldi e Madre Teresa di Calcutta



Scuola IV Novembre: finanziato il progetto di messa in sicurezza

Comunicato del Sindaco Vitantonio Petronella

Per la scuola IV Novembre sono stati assegnati 3,5 milioni di euro, ai fini della messa in sicurezza. Una notizia che attendevamo da circa un anno e che finalmente è diventata realtà.

Una precisazione doverosa: non si tratta di un regalo, ma del riconoscimento della validità tecnica del progetto presentato dal Comune.

La candidatura ai fondi FESR+FSE 2021-2027 per numerosi istituti scolastici cittadini – Tagliaferri, Pacelli, San Giovanni Bosco, Garibaldi, Madre Teresa di Calcutta e IV Novembre – è stata presentata il 24 aprile 2025 attraverso le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Tra i progetti candidati, al momento è stato finanziato quello relativo alla Scuola IV Novembre, grazie all’incremento delle risorse stanziate dalla Regione Puglia.

L’intervento complessivo previsto per la messa in sicurezza dell’istituto ammonta a circa 6 milioni di euro:

3,5 milioni di euro finanziati attraverso il programma regionale;

2,5 milioni di euro da coprire con risorse comunali.

Continueremo a lavorare affinché arrivino finanziamenti anche per gli altri plessi scolastici candidati, con particolare attenzione alla Scuola Garibaldi, un edificio che rappresenta un importante patrimonio della nostra comunità e che si avvicina ai 100 anni di storia.

Investire sulla sicurezza delle scuole significa investire sul futuro dei nostri ragazzi, delle famiglie e dell’intera città.



Avviso di allerta meteo.

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con validità oggi 23 luglio 2026 (a partire dalle ore 14.00) con la previsione di possibili precipitazioni e domani 24 luglio 2026 con la previsione di forti venti e di possibili precipitazioni.

Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.

Avvisi, bollettini e eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul portale istituzionale, in questa pagina: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/protezione-civile-regione-puglia-allerta-meteo-del-23-e-del-24-luglio-2026