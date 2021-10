E’ ancora presto per cantare vittoria sulla pandemia, ma i vaccini hanno consentito di ripristinare flussi turistici e, sopratutto, voli aerei internazionali. Ne fruisce l’economia del BelPaese e Matera, dopo un lungo periodo di confinamento domiciliare a causa della pandemia da virus a corona, con l’arrivo di turisti stranieri. Francesi, tedeschi e statunitensi molti dei quali con le periodiche visite di Costa Crociere. Non sarebbe male che anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill venissero a trovarci. Invito rivolto anche ad altri presidenti, ci mancherebbe. Naturalmente occorre lavorare per tempo e le occasioni per farlo non mancano. Niente è impossibile. Ma ci si può provare. Vediamo chi si muove… Antonio ” Anthony” Serravezza,intanto, si compiace di questa ripresa del flussi turistici e ripassa l’inglese, tirando fuori la bandiera a stella e strisce delle buone cose da fare per Matera e dintorni. Benvenuti nella Città dei Sassi: welcome to the city of Stones



LE RIFLESSIONI DI Mr Anthony Serravezza

”love Italy”: i turisti americani tornano finalmente a visitare l’Italia e Matera.

Primi segnali positivi: gli operatori aspettavano i cittadini statunitensi a braccia aperte, riparte il mercato più ricco e ambito.I turisti americani si riaffacciano: non possiamo parlare di flussi ma vedere che il mercato si sta riaprendo è già un successo. Gli americani subiscono molto il fascino del made in Italy e l’immaginario della ‘Dolce vita’ continua a fare presa. Il fatto che stiamo raggiungendo livelli di vaccinazione ragguardevoli aiuterà il mercato a rassicurarsi. Ne siamo usciti bene, siamo stati il primo Paese colpito dopo la Cina, siamo stati in difficoltà ma poi abbiamo dimostrato di saper gestire la situazione meglio di altri. Anche in quest’ultimo periodo, siamo visti come il Paese che si sta rialzando, che ha progetti, che consegue eccellenti risultati nello sport, nella musica, che dà garanzie anche a livello politico. La percezione è un po’ mutata: un Paese bello per divertirsi ma anche capace di fare uno scatto di reni per riorganizzarsi. Matera è protagonista!