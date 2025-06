E dopo Don Pino… arriva il nuovo Arcivescovo

Ne avevamo parlato più volte in passato ,raccogliendo istanze e attese di fedeli e concittadini di una festa della Bruna del Giubileo senza il nuovo Arcivescovo,sentimento condiviso anche nella diocesi di Tricarico che è stata retta ad interim da don Pino, Mons Giuseppe Antonio Caiazzo trasferito in quella di Cesena-Sarsina ma che incontreremo il 2 Luglio in occasione dei festeggiamenti per la Santa Patrona. E alla fine oggi, 18 giugno, intorno a mezzogiorno dovremmo sapere- l’attesa è quella…- chi è il nuovo Pastore. Vescovo di nuova nomina o l’arrivo da altra diocesi? Ancora poche ore poi l’annuncio per Matera Irsina e Tricarico e campane a festa, accompagnato da quell’Habemus… che ha accompagnato la nomina di Papa Loene XIV.



LA NOTA DELLA DIOCESI

Don Angelo Gioia convoca l’Arcidiocesi di Matera-Irsina per alcune comunicazioni importanti

Mercoledì 18 giugno 2025 alle 11.45 nel Salone degli stemmi don Angelo Gioia, Amministratore Diocesano, darà alcune comunicazioni importanti.

L’annuncio è stato dato nella tarda serata di ieri con un comunicato a firma dello stesso don Angelo Gioia, già Vicario generale della Diocesi di Matera-Irsina.

Di seguito il testo integrale:

Carissimi confratelli sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi e aspiranti, seminaristi, fedeli tutti della Chiesa di Matera-Irsina.

Mercoledì 18 giugno 2025 a partire dalle 11.45 presso il Salone degli Stemmi, dopo un momento di preghiera, daremo alcune comunicazioni importanti.

In spirito di comunione ci salutiamo cordialmente e fraternamente in Cristo.

Don Angelo Gioia

Amministratore Diocesano



Nella tarda serata di ieri analogo messaggio è stato diffuso nella Diocesi di Tricarico da parte di Mons. Nicola Urgo, Amministratore diocesano.

Di seguito il testo integrale:

Carissimi Confratelli Collegio dei Consultori, Presbiterio Diocesano di Tricarico, religiose, seminaristi, fedeli laici,

mercoledì 18 giugno alle ore 12,00 nel salone delle Udienze (Palazzo vescovile) ci saranno comunicazioni importanti.

Ci ritroveremo per pregare insieme e lodare il Signore con gioia affidandoci alla Vergine Maria di Fonti e ai nostri santi Patroni Potito e Pancrazio.

Ore 11,45: Ora Media

re 12,00: comunicazioni e Angelus

Mons. Nicola Urgo

Amministratore Diocesano

Logos, le ragioni della verità, portale online della Diocesi di Matera-Irsina, trasmetterà la diretta dal Salone degli Stemmi di Matera sul proprio canale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ThmRGM6WJ_8)

Erasmo Bitetti

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina

