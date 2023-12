E dopo Curcio, anche Cantone su Legge bavaglio: “non negherò gli atti pubblici”

Sembra che -come riportato oggi dalla stampa nazionale- al ministro della giustizia Carlo Nordio, la posizione espressa dal procuratore capo di Potenza Francesco Curcio in merito alla cosiddetta “Legge bavaglio” (“Le ordinanze non sono secretate, la loro conoscibilità resta possibile”) in una intervista a Il Fatto (https://giornalemio.it/cronaca/procuratore-di-potenza-curcio-su-legge-bavaglio-continuero-a-rilasciare-ordinanze-ai-cronisti/), non sia piaciuta. Ovviamente. E sembra che in proposito abbia chiesto “approfondimenti” per capire se la possibilità di rilasciare le ordinanze di custodi cautelare ai giornalistia sia regolare. Certo non si parla di provvedimenti disciplinari e nemmeno di ispezioni…ma assomiglia tanto ad un consiglio di evitare ulteriori levate di scudi simili. Ma è difficile che si raggiunga tale scopo, ammesso e non concesso che questo sia l’intenzione. Infatti, proprio oggi, sempre sulle colonne de Il Fatto compare una ulteriore intervista sul tema al procuratore di Perugia Raffaele Cantone, già in passato Presidente dell’Anac che bolla la “legge bavaglio” in gestazione, come “Nè utile e nè opportuna. Nessuna emergenza la giustifica in questo momento storico“. E che la stessa “è un passo indietro rispetto a meccanismi di trasparenza innestati con il rilascio di atti ai giornalisti da parte degli uffici giudiziari. Se qualcuno inizierà a negarle, dovranno procurarsele al mercato parallelo di chi ne ha disponibilità. Ovvero avvocati, magistrati, polizia giudiziaria. E per i magistrati e la pg potrebbe configurarsi un illecito disciplinare. Ritornare al mercato parallelo rappresenterebbe un arretramento culturale”. Cantone, poi, pur sottolinenando che “stiamo parlando di una legge che non c’è ancora”, avverte che se l’intenzione “è quella di prevedere il divieto di pubblicazione integrale, ma delle ordinanze si può scrivere, come già prima della riforma Orlando, non ho dubbi che sarà possibile continuare a rilasciarle, sia pure con le dovute cautele, come quelle a tutela delle parti offese. Ad esempio non rilascerei mai una ordinanza su un caso di violenza sessuale.” Inoltre, confessa che “quando leggo che il divieto di pubblicazione dell’ordinanza rafforzerebbe la presunzione di innocenza dell’arrestato, non capisco il collegamento.La presunzione di innocenza è fornire una informazione corretta per evitare che si formino pregiudizi. Quindi è il contrario: una informazione incompleta potrebbe produrre danni all’indagato, impedendo di riferire elementi utili alla sua difesa, al contesto in cui ha agito. La completezza dell’informazione è la migliore garanzia per tutti: per l’opinione pubblica, per l’infagato, per le parti offese.”

