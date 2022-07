E’ Donato Ramunno il nuovo direttore generale di ARPAB

“Donato Ramunno, nato a Melfi 51 anni fa, è il nuovo Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata. Tale nomina è seguita a conclusione di un avviso pubblico. Laureato presso la facoltà di scienze geologiche di UNIBAS, con una tesi di laurea sui dissesti idrogeologici in Basilicata, è iscritto all’ordine dei geologi della Basilicata.”

E’ quanto reso noto dalla Regione Basilicata, proprio nel giorno in cui i lavoratori dell’agenzia, avevano proclamato una giornata di mobilitazione proprio per sollecitare il successore di Tisci.

“Un curriculum importante e una conoscenza della nostra Regione, fanno del Dott. Donato Ramunno una scelta di grande valore per la nostra Basilicata. A lui vanno gli auguri di buon lavoro, con la richiesta del massimo impegno per garantire sicurezza, protezione ambientale e trasparenza a tutti i cittadini lucani, anche per creare un nuovo rapporto di fiducia tra i lucani e le istituzioni”, ha affermato il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi.

“Al Dott. Donato Ramunno la Giunta regionale richiede di continuare nell’importante lavoro fatto in questi anni a tutela dei cittadini, che hanno bisogno di più informazioni, di maggiore tutela ambientale – soprattutto nelle aree più a rischio – e di una comunicazione sempre più puntuale. La Giunta regionale garantirà il massimo sostegno ad ARPAB, assicurando tutte le risorse necessarie e auspicando un coinvolgimento e una valorizzazione delle risorse interne all’Agenzia”, ha aggiunto l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Cosimo Latronico.