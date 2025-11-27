E’ di Jasmira Belmonte la foto a base del manifesto del Campanaccio 2026 di San Mauro Forte

Pur accompagnato da qualche polemica, si è concluso il contest fotografico indetto dal Comune di San Mauro Forte per la individuazione di una foto che costituirà il biglietto da visita del Campanaccio 2026, ovvero quella che diventerà il manifesto ufficiale di questa nuova edizione. Lo si apprende da un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune, in cui si rende noto che: “La foto che ha vinto il contest è quella di Jasmira Belmonte! L’immagine di comune accordo è stata integrata con elementi identitari che meglio esaltano l’essenza della nostra festa. Il tono nazionale assunto dalla nostra manifestazione ci ha imposto una particolare attenzione alla grafica.” Quindi non una foto in senso stretto ma una fotocomposizione generata con l’AI in cui appare il blocco della Torre Normanna e della Chiesa Madre sovrastata dall’immagine di “Sant’Antuono” con in braccio un maialino e in basso una squadra di scampanatori stilizzata, opera della giovane Jasmira Belmonte (che ha ricevuto 356 like) e che scrive di aver “voluto valorizzare la nostra festa con creatività, usando gli strumenti che riteneva più adatti“. Una sintesi visiva del sacro e profano che sono alla base di questo tradizionale ed originale appuntamento che si rinnova ogni anno a metà gennaio. Il tutto rigorosamente in bianco e nero. Continua dunque il percorso, con questa ulteriore tappa, verso l’edizione 2026 che lo ricordiamo si terrà dal 16 al 18 gennaio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.