E’ D’Ascola che succede a Margherita Cassano come primo presidente della Corte di Cassazione

La lucana Margherita Cassano (madre di Grassano e padre di San Mauro Forte, il magistrato Pietro Cassano) che è stata la prima donna a rivestire il massimo ruolo al vertice della Suprema Corte (esattamente dal 6 marzo 2023), lunedì prossimo compirà 70 anni e, per raggiunti limiti di età, andrà in pensione al termine di una prestigiosa carriera nella magistratura italiana. E sarà Pasquale D’Ascola, calabrese di 67 anni, con un passato da giudice a Verona prima di trasferirsi a piazza Cavour come componente del Massimario (l’ufficio studi della Suprema Corte) e poi come presidente della Seconda sezione civile, che gli succederà nel ruolo di primo presidente della Corte di Cassazione. L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante la seduta straordinaria del plenum del Consiglio superiore della magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. D’Ascola ha prevalso (con 14 voti a 13, 5 gli astenuti tra essi la Cassano) sull’altro candidato in lizza, Stefano Mogini, suo coetaneo e anch’esso con un curriculum di grande rispetto (è stato capo di gabinetto al ministero della Giustizia sotto il secondo governo Prodi, con Clemente Mastella come Guardasigilli, ha poi svolto il ruolo di magistrato di collegamento all’ambasciata italiana a Parigi e di esperto giuridico alla Rappresentanza permanente d’Italia all’Onu). Per altro, proprio ieri, 3 settembre, il plenum era tornato ad essere al completo (dopo le dimissioni a giugno di Rosanna Natoli) con l’avvenuto insediamento a Palazzo Bachelet (dopo l’approvazione unanime da parte del plenum della delibera di convalida dei titoli) di Daniele Porena, il consigliere laico eletto lo scorso 5 agosto dal Parlamento in seduta comune. Margherita Cassano, molto legata alla sua terra d’origine, è stata in Basilicata più volte nella prima metà di questo 2025. Il 22 febbraio a San Mauro Forte per il ritiro della cittadinanza onoraria, che si è aggiunta a quella già ricevuta in precedenza dal Comune di Grassano il 19 settembre 2023.

E ancora a Matera, il 14 marzo, per partecipare all’evento che si è svolto nel Palazzo di Giustizia sul tema “I nuovi scenari della giurisdizione“.