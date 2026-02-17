E’ crisi nera. Trattori Coapi in piazza a Roma il 6 e 7 marzo

Latte alla stalla pagato sempre meno, come il nostro grano e altri prodotti di filiera dai campi al mare dai pochi grandi distributori e trasformatori del comparto primario, senza dimenticare il cappio del ”Mercosur” che l’Unione europea ha deciso di stringere con i Paesi sudamericani, che non hanno regole e doveri (a cominciare dai controlli…) verso il consumatore. I produttori italiani non ci stanno e con Coapi sovralimentare scenderanno in piazza il 6 e 7 marzo prossimo per farsi sentire. Gianni Fabbris di Altragricoltura illustra le linee della protesta e invita a informarsi e a informare https://coapi.sovranitalimentare.it/mobilitazione-2026/6-7-marzo-i-trattori-entrano-a-roma-e-incontrano-i-cittadini-e-lora-dellalleanza-per-il-diritto-al-cibo/.



. L’INVITO A ESSERCI

Come capite è un grande sforzo quello che stiamo mettendo in campo e, anche, una scommessa delicata. Stiamo scommettendo sulla possibilità di traghettare le mobilitazioni degli agricoltori di questi anni in un Movimento coerente che si relaziona con la società in maniera non corporativa e dunque ricercando l’alleanza sul terreno sociale,culturale e politico. Operazione, questa, utile agli agricoltori che sono scesi in campo principalmente per la crisi economica e che oggi hanno la possibilità di elaborare un percorso che li porta ad assumere consapevolezza della natura del fallimento del modello agroindustriale cui sono stati cooptati (più o meno consapevolmente) ma, anche, per i tanti che in questi anni stanno cercando le vie della “altra agricoltura” di cui abbiamo bisogno.

Contiamo su tutti voi per diffondere, mobilitare e partecipare … invitandovi ad aderire inviando una mail a statodicrisi@gmail.com vi segnalo la possibilità di aderire sia come realtà organizzate (soggetti associativi di varia matura, enti) sia a titolo personale …

Con la speranza che anche questa iniziativa possa contribuire a far avanzare spazi unitari, intrecciando e sincronizzando i percorsi vi abbraccio

Gianni Fabbris – Altragricoltura