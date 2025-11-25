E con questo sono 8. In servizio treno elettrico monopiano di Trenitalia

Fornitura prenatalizia completata con tre mesi di anticipo, rispetto agli impegni contrattuali,con l’ultimo treno degli otto previsti consegnati alla Regione Basilicata. Cosi i viaggiatori che si muoveranno da e per la Basilicata, lungo le tratte che conosciamo in attesa di quella ( 2027?) che collegherà la stazione di Ferrandina a quella di borgo La Martella. L’arrivo dei nuovi treni abbassa l’età del parco mezzi a 11 anni. Un passo avanti, senz’altro. Per quanti sono appassionati di treni d’epoca consigliamo di visitare a Pietrarsa ( Caserta) il Museo delle ferrovie dello Stato. Alcuni, ci riferiamo ai modelli, sono stati in esercizio anche dalle nostre parti.

IL COMUNICATO DI RFI

REGIONALE BASILICATA, TRENITALIA: CONSEGNATO L’ULTIMO DEI NUOVI TRENI ELETTRICI MONOPIANO PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO

completata la fornitura di 8 treni di nuova generazione per la Basilicata

Potenza, 25 novembre 2025

Un nuovo treno elettrico monopiano del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) arriva sui binari lucani, dove circola da lunedì 24 novembre. Il convoglio, l’ultimo della fornitura di 8 treni di nuova generazione per la Basilicata, va a completare il piano rinnovamento della flotta lucana.

FLOTTA DEL REGIONALE IN BASILICATA

Si conclude, così, con tre mesi di anticipo rispetto a quanto previsto, il piano di ammodernamento della flotta che rientra nel Contratto di Servizio tra la Regione Basilicata e Trenitalia, sottoscritto a dicembre 2023 e valido fino al 2031. Sono previsti investimenti per circa 98 milioni di euro, di cui circa 51 sono stati destinati all’acquisto dei nuovi treni elettrici, con un finanziamento della Regione Basilicata pari a circa 42 milioni (fondi PNRR e PSC) e un autofinanziamento di Trenitalia pari a circa 56 milioni.

Il rinnovo del parco mezzi abbassa l’età media della flotta lucana dai 19 anni attuali a 11 anni.



CARATTERISTICHE DEL NUOVO TRENO

I treni hanno oltre 500 posti complessivi, a cui si aggiungono ​dodici postazioni per le biciclette con prese elettriche incluse. Inoltre, sono presenti due postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.

Tecnologicamente avanzati, i convogli sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e smartphone, di illuminazione led ottimizzata e ampi finestrini che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.

Mezzi anche ecosostenibili, poiché sono riciclabili fino al 96% e garantiscono una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.



E QUELLO DELLA REGIONE BASILICATA

Consegnato l’ultimo dei nuovi treni Pop

Completata la fornitura degli otto treni elettrici monopiano da parte di Trenitalia e anticipato il piano di rinnovo della flotta regionale. Investiti 98 milioni di euro. Pepe: “Ora puntiamo su servizi sostenibili e integrati per rendere competitive le nostre linee e aumentare l’uso del trasporto collettivo”

Consegnato l’ultimo dei nuovi treni Pop, elettrici e monopiano, destinati alla Basilicata nell’ambito del Contratto di Servizio tra Regione e Trenitalia. Con questa consegna si chiude, con tre mesi di anticipo rispetto alle previsioni, il programma di rinnovamento della flotta regionale, che porta sui binari lucani un totale di otto convogli di ultima generazione.

“Il completamento della fornitura rappresenta un tassello strategico perché solo offrendo mezzi moderni, affidabili e confortevoli possiamo restituire centralità al trasporto pubblico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo investimento non è un punto di arrivo, ma la base per costruire un sistema ferroviario all’altezza delle aspettative della comunità lucana”. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.



L’intervento rientra nel Contratto di Servizio che prevede investimenti complessivi per circa 98 milioni di euro. Di questi, oltre 51 milioni sono stati destinati all’acquisto dei nuovi treni: un impegno finanziario sostenuto dalla Regione Basilicata, che ha contribuito con circa 42 milioni attraverso fondi PNRR e PSC, e da Trenitalia che ha garantito un autofinanziamento di circa 56 milioni. Grazie ai nuovi mezzi, l’età media della flotta lucana scende da 19 a 11 anni, segnando un deciso salto di qualità nel trasporto pubblico su ferro.

Pepe evidenzia anche la strategia più ampia che accompagna il rinnovamento dei mezzi: “Per rendere davvero competitive le nostre linee ferroviarie, dobbiamo continuare a lavorare sull’attrattività complessiva del servizio, dal Frecciarossa che intendiamo rendere permanente ai regionali, dall’orario integrato con gomma e scuole alla fruibilità per pendolari e turisti. Se il treno diventa la scelta più comoda e conveniente, cresce l’uso del trasporto collettivo e con esso la sostenibilità dell’intero sistema”.

Ciascuno dei nuovi convogli offre più di 500 posti complessivi, dodici spazi dedicati alle biciclette dotati di prese elettriche, e due postazioni accessibili per persone con disabilità, posizionate in prossimità delle porte e dei servizi igienici per semplificare gli spostamenti. La dotazione tecnologica comprende prese per pc e dispositivi mobili, illuminazione led a basso consumo e finestrature ampie che favoriscono la luminosità naturale. Particolare attenzione è stata posta al comfort acustico, con rumori e vibrazioni ridotti al minimo, e alla sostenibilità: i treni sono riciclabili fino al 96 per cento e garantiscono un taglio del 30 per cento dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

“Con l’arrivo dell’ultimo treno – conclude Pepe – la Basilicata compie così un ulteriore passo verso un modello di mobilità più moderno, inclusivo e orientato alla transizione ecologica”.