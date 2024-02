E Colobraro, con un progetto di Magia…accende altre 104 luci a Led

La magia fino a un certo punto. Conta la programmazione e i risultati vengono con le strade dirette a Colobraro, il paese della Magia, lungo un percorso di luce che conduce in paese dove i visitatori avranno modo di vivere un ‘sogno’ per una notte di mezza estate. Come è da varie edizioni. Andrea Bernardo, ex primo cittadino, descrive in un post -sulla sua pagina social- quello che è stato fatto e quello che è in cantiere.Se quel centro della Valle del Sinni, che guarda anche al mare, splende con un’altra luce è merito di quanti credono nelle opportunità della magia e non si separano, mai dall’amuleto. Vero Andrea? E l’effetto,a giudicare dalle foto, è di quelli che creano l’atmosfera giusta per allettare i visitatori a salire fino a Colobraro.



IL POST

Proseguono gli interventi per rendere maggiormente attrattivo “Il Paese della Magia”, grazie ai Progetti di Rilancio del Borgo vinti sui Bandi del MIT e della Regione Basilicata!

Dopo la messa in sicurezza della strada Colobraro-Sinnica (i cui interventi proseguiranno per gli ultimi tratti), in accensione ulteriori 104 organi illuminanti a led, che renderanno più sicura e piacevole la percorrenza per auto e pedoni sulla Colobraro-Sinnica, verso il bosco (sino al nuovo parcheggio attrezzato anche con bike), verso la fontana del trumacchio (ove pure verrà completato il parcheggio); verso il campo sportivo “Titta Bernardo” (ove pure verrà realizzato un parcheggio attrezzato); verso Località Spandale (Chiesetta e la Fontana).

Sono in fase di Progettazione ulteriori interventi per nuovi recuperi funzionali e architettonici di Castello, Convento, Palazzo Esposizioni e Auditorium